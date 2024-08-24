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Три новых общежития для студентов открыли в Алматы

общежитие, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 16:06 Фото: акимат Алматы
В преддверии нового учебного года в Алматы состоялось открытие трех современных общежитий на 980 койко-мест, построенных за счет частных инвестиций, сообщает Zakon.kz.

Торжественная церемония состоялась 24 августа 2024 года. В ней приняли участие министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, заместитель акима города Азамат Калдыбеков, общественные активисты и городская молодежь.

общежитие, студенты, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 16:06

Фото: акимат Алматы

"Общежития полностью отвечают соответствующим требованиям. Здесь есть все необходимые бытовые вещи. В корпусе также предусмотрена коворкинг-зона для студентов, столовая и конференц-зал", сообщили в акимате мегаполиса.

Ранее аким Ерболат Досаев отмечал, что проблема общежитий находится под его непосредственном контролем. Он подчеркивал, что студентов, приезжающих в Алматы на обучение, наряду с высшим образованием необходимо также обеспечить проживанием в комфортабельных условиях.

общежитие, студенты, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 16:06

Фото: акимат Алматы

общежитие, студенты, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 16:06

Фото: акимат Алматы

На открытии новых общежитий заместитель акима Азамат Калдыбеков зачитал поздравление Ерболата Досаева:

"Дом студентов – это не просто новый объект на карте Алматы. В таких условиях каждый студент будет чувствовать себя как дома, при этом сможет легко интегрироваться в новую для себя среду, получать качественное образование и внести свой вклад в развитие города. Хочу отметить, что строительство велось за счет частных средств, что в целом является хорошей практикой для самодостаточного мегаполиса".

Также Азамат Калдыбеков подчеркнул, что акимат Алматы намерен продолжать строительство студенческих общежитий для комфортного проживания казахстанских и зарубежных студентов. В 2024 году планируется ввести в эксплуатацию десять объектов на 5025 койко-мест, а в 2025-2026 годах более 34 тыс. койко-мест.

общежитие, студенты, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 16:06

Фото: акимат Алматы

Напомним, для эффективной координации работы по строительству общежитий продолжает свою работу Проектный офис по строительству студенческих общежитий. Его основная задача – создание благоприятных условий для реализации государственной программы по строительству общежитий и обеспечению студентов жильем на территории Алматы. С момента запуска в Проектный офис обратились 120 потенциальных инвесторов, из которых 67 сейчас в работе, что говорит о привлекательности данного механизма поддержки.

Ранее сообщалось, что в казахстанских вузах изменят подход при распределении мест в общежитиях. Соответствующие поправки подготовили в Министерстве науки и высшего образования.

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