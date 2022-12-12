Ситуация в Украине: Варшава предоставила Киеву военную помощь на $2 млрд, ЕС увеличит фонд для поставок оружия

Фото: Офис президента Украины Владимира Зеленского

Польский президент Анджей Дуда после встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером заявил о том, что Варшава оказала Киеву военную помощь на сумму около 2 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

Дуда заявил, что количество украинских беженцев в Польше и Германии будет расти в ближайшее время.

Также, по словам Дуды, Польша и Германия в ближайшие дни начнут работу по развертыванию немецких зенитно-ракетных комплексов ПВО Patriot на границе с Украиной.



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