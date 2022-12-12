Ситуация в Украине: Варшава предоставила Киеву военную помощь на $2 млрд, ЕС увеличит фонд для поставок оружия
Фото: Офис президента Украины Владимира Зеленского
Польский президент Анджей Дуда после встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером заявил о том, что Варшава оказала Киеву военную помощь на сумму около 2 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.
- Дуда заявил, что количество украинских беженцев в Польше и Германии будет расти в ближайшее время.
- Также, по словам Дуды, Польша и Германия в ближайшие дни начнут работу по развертыванию немецких зенитно-ракетных комплексов ПВО Patriot на границе с Украиной.
- Посылка из Крыма с мертвой мышью и пауком пришла в посольство Франции в Москве, силовики проводят проверку.
- Главы МИД ЕС на заседании в Брюсселе согласовали увеличение на 2 млрд евро финансирования Фонда мира, из которого, в том числе, оплачиваются военные поставки на Украину, следует из опубликованного заявления Совета ЕС.
- Общественная организация "Гражданская платформа" открыла в Цхинвале пункт сбора гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, сообщила на своей странице в соцсети активистка и журналистка из Южной Осетии Арзу Мамедова.
- Министр финансов США Джанет Йеллен считает, что введенная Западом политика потолка цен на нефть РФ пока что работает в соответствии с ожиданиями Вашингтона.
- Google исключил Россию из списка стран для ведения проекта "Год в поиске", в рамках которого компания к концу каждого года представляла список из наиболее популярных запросов в стране.
- Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с Джо Байденом сообщил, что 50% энергетической инфраструктуры страны уничтожено после ракетных ударов.
- Зеленский также отметил помощь, оказываемую США для восстановления энергосистемы Украины, и выразил надежду на углубление сотрудничества в этой сфере.
- По данным Минобороны Украины, к концу сентября на службу в ВСУ призвали около 1 млн человек. Мобилизация в Украине продолжается и будет длиться до конца военного конфликта.
- Петербуржский суд назначил штраф в размере 45 тыс. рублей (334,5 тыс. тенге) рэперу Oxxxymiron (Мирону Федорову) за дискредитацию ВС РФ.
- Неизвестные отправили окровавленный пакет в посольство Украины в Греции, сообщили украинские СМИ. Адрес отправителя пакета такой же, как на конвертах, которые ранее поступили в украинские диппредставительства.
- Кремлю неизвестно о том, чтобы США подталкивали Зеленского к мирным переговорам с РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- Также Песков заявил, что Москва не ведет речь о быстром изменении ядерной доктрины, но эксперты сопоставляют ее установки и положения доктрины США. Касательно возможности телефонного разговора Путина и Байдена Песков заявил, что Штаты таковой не запрашивали.
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