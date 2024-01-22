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Ситуация в Украине: ЕС готовит новый план для оказания Киеву военной помощи

Ситуация в Украине: ЕС готовит новый план для оказания Киеву военной помощи Фото: pixabay
Страны ЕС будут получать компенсацию из фонда ЕС за совместные закупки для Украины, что позволит Евросоюзу оказать Киеву военную помощь на "десятки миллиардов евро", сообщает Zakon.kz.
  • Премьер-министр Польши Дональд Туск во время визита в Киев сообщил о появлении новой должности – уполномоченного правительства Польши по вопросам восстановления Украины.
  • На рассмотрение в Верховную Раду внесен проект закона о множественном гражданстве, позволяющий иметь украинское гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира, кроме России; право на украинский паспорт получат и иностранные добровольцы в рядах ВСУ.
  • Подписан указ "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации". В тексте указа, опубликованного на сайте президента Владимира Зеленского, сказано, что власти Украины собираются разработать "план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в РФ, в том числе на исторически населенных ими землях", расположенных "в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей РФ".
  • Комитет Госдумы рекомендовал принять в первом чтении законопроект, позволяющий конфисковать деньги, ценности и иное имущество за распространение "фейков" о российской армии.
  • Венгрия не будет участвовать в предоставлении военной помощи Украине в размере 5 млрд евро в год из спецфонда ЕС.
  • Начались самые крупные учения НАТО со времен холодной войны Steadfast Defender, которые продлятся до конца мая, в них примут участие 90 000 человек.

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