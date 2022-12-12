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Законодательство РК

Казахстанская академия стала участницей Тюркской сети судебно-правовой подготовки

прокуроры и судьи Фото: Академия правоохранительных органов при Генпрокуратуре РК
Академия правоохранительных органов стала участницей нового образовательного сообщества – Тюркской сети судебно-правовой подготовки. Меморандум о ее создании подписан сегодня в Стамбуле руководителями и представителями всех вошедших в нее организаций, сообщает Zakon.kz.

Среди них 11 учреждений, осуществляющих подготовку прокуроров и судей в Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, Турции, Узбекистане и Венгрии (последние – в качестве наблюдателей).

Достигнутые соглашения позволят участникам проводить совместные научно-образовательные мероприятия, обмениваться опытом и результатами исследований, привлекать преподавателей и экспертов.

Ректор академии Марат Сексембаев в своем выступлении выразил надежду на то, что новая сеть станет действенной площадкой для организации и консолидации усилий в подготовке специалистов высокого класса, проведении фундаментальных и прикладных научных исследований в сфере противодействия преступности.


судьи, прокуроры

Фото: Академия правоохранительных органов при Генпрокуратуре РК

Участники соглашения отметили общность целей и задач, выразили уверенность, что документ послужит новым импульсом для укрепления партнерских отношений и углубления взаимодействия при подготовке судей и прокуроров.

Организации, вошедшие в Сеть

От Казахстана:

  • Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре;
  • Академия правосудия при Верховном суде.

От Азербайджана:

  • Научно-образовательный центр Генеральной прокуратуры;
  • Академия правосудия Министерства юстиции.

От Кыргызстана:

  • Центр профподготовки прокурорско-следственных работников Генеральной прокуратуры;
  • Высшая школа правосудия при Верховном суде.

От Турции – Академия правосудия Турции.

От Узбекистана:

  • Академия Генеральной прокуратуры;
  • Высшая школа судей при Высшем судейском совете.

От Венгрии (в качестве наблюдателей):

  • Генеральная прокуратура;
  • Венгерское национальное управление судебных органов.

Действие меморандума рассчитано на 10 лет с возможностью пролонгации на тот же срок.

Правовой основой для создания Сети стали Нахичеванское соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств и Декларация 8 Саммита Организации тюркских государств.

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