Казахстанская академия стала участницей Тюркской сети судебно-правовой подготовки
Среди них 11 учреждений, осуществляющих подготовку прокуроров и судей в Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, Турции, Узбекистане и Венгрии (последние – в качестве наблюдателей).
Достигнутые соглашения позволят участникам проводить совместные научно-образовательные мероприятия, обмениваться опытом и результатами исследований, привлекать преподавателей и экспертов.
Ректор академии Марат Сексембаев в своем выступлении выразил надежду на то, что новая сеть станет действенной площадкой для организации и консолидации усилий в подготовке специалистов высокого класса, проведении фундаментальных и прикладных научных исследований в сфере противодействия преступности.
Фото: Академия правоохранительных органов при Генпрокуратуре РК
Участники соглашения отметили общность целей и задач, выразили уверенность, что документ послужит новым импульсом для укрепления партнерских отношений и углубления взаимодействия при подготовке судей и прокуроров.
Организации, вошедшие в Сеть
От Казахстана:
- Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре;
- Академия правосудия при Верховном суде.
От Азербайджана:
- Научно-образовательный центр Генеральной прокуратуры;
- Академия правосудия Министерства юстиции.
От Кыргызстана:
- Центр профподготовки прокурорско-следственных работников Генеральной прокуратуры;
- Высшая школа правосудия при Верховном суде.
От Турции – Академия правосудия Турции.
От Узбекистана:
- Академия Генеральной прокуратуры;
- Высшая школа судей при Высшем судейском совете.
От Венгрии (в качестве наблюдателей):
- Генеральная прокуратура;
- Венгерское национальное управление судебных органов.
Действие меморандума рассчитано на 10 лет с возможностью пролонгации на тот же срок.
Правовой основой для создания Сети стали Нахичеванское соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств и Декларация 8 Саммита Организации тюркских государств.