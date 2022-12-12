Казахстанская академия стала участницей Тюркской сети судебно-правовой подготовки

Академия правоохранительных органов стала участницей нового образовательного сообщества – Тюркской сети судебно-правовой подготовки. Меморандум о ее создании подписан сегодня в Стамбуле руководителями и представителями всех вошедших в нее организаций, сообщает Zakon.kz.

Среди них 11 учреждений, осуществляющих подготовку прокуроров и судей в Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, Турции, Узбекистане и Венгрии (последние – в качестве наблюдателей).



Достигнутые соглашения позволят участникам проводить совместные научно-образовательные мероприятия, обмениваться опытом и результатами исследований, привлекать преподавателей и экспертов.

Ректор академии Марат Сексембаев в своем выступлении выразил надежду на то, что новая сеть станет действенной площадкой для организации и консолидации усилий в подготовке специалистов высокого класса, проведении фундаментальных и прикладных научных исследований в сфере противодействия преступности.





Фото: Академия правоохранительных органов при Генпрокуратуре РК



Участники соглашения отметили общность целей и задач, выразили уверенность, что документ послужит новым импульсом для укрепления партнерских отношений и углубления взаимодействия при подготовке судей и прокуроров.

Организации, вошедшие в Сеть

От Казахстана:

Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре;

Академия правосудия при Верховном суде.

От Азербайджана:



Научно-образовательный центр Генеральной прокуратуры;

Академия правосудия Министерства юстиции.

От Кыргызстана:



Центр профподготовки прокурорско-следственных работников Генеральной прокуратуры;

Высшая школа правосудия при Верховном суде.

От Турции – Академия правосудия Турции.



От Узбекистана:



Академия Генеральной прокуратуры;

Высшая школа судей при Высшем судейском совете.

От Венгрии (в качестве наблюдателей):



Генеральная прокуратура;

Венгерское национальное управление судебных органов.

Действие меморандума рассчитано на 10 лет с возможностью пролонгации на тот же срок.



Правовой основой для создания Сети стали Нахичеванское соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств и Декларация 8 Саммита Организации тюркских государств.