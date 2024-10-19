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Какие инициативы продвигает Казахстан на встрече Организации тюркских государств

Какие инициативы продвигает Казахстан на встрече Организации тюркских государств, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 16:09 Фото: primeminister.kz
В Бишкеке состоялась тринадцатая встреча министров экономики и торговли стран-участниц Организации тюркских государств, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы правительства, в ней приняли участие заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Казахстана Нурлан Байбазаров, а также делегации из Азербайджана, Турции, Кыргызстана, Узбекистана и Венгрии.

Главной темой встречи стали вопросы укрепления дальнейшего сотрудничества и экономического развития государств-членов ОТГ. Вице-премьер отметил, что Казахстан придает особое значение развитию тюркской интеграции, всегда приветствует инициативы и конструктивные предложения братских государств.

"Созданный в рамках ОТГ Тюркский инвестиционный фонд свидетельствует об общем стремлении к расширению экономического и инвестиционного сотрудничества, реализации совместных инвестиционных проектов, привлечению капиталов, технологий и талантов для динамичного роста, процветания наших стран".Нурлан Байбазаров

Следующая встреча министров экономики и торговли состоится в Туркестане, где планируется инаугурация специальной экономической зоны "TURAN" – еще одной инициативы Казахстана, поддержанной всеми странами ОТГ.

Все министры стран ОТГ поддержали инициативы Казахстана о создании Совета по зеленым финансам, а также Совета Центральных (национальных) Банков государств-членов организации.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и генеральный секретарь ОПЕК Хайтам Аль-Гайс обсудили текущую ситуацию на мировом рынке нефти и вопросы сотрудничества.

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