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Новый "Аватар" и фильм "Элвис" стали претендентами на "Золотой глобус"

премия Фото: goldenglobes.com
Голливудская ассоциация иностранной прессы (Hollywood Foreign Press Association, HFPA) объявила номинантов на 80-ю премию "Золотой глобус", сообщает Zakon.kz.

Вручение премии пройдет 10 января.

Согласно информации организаторов конкурса, за звание лучшей драмы поборются "Аватар: Путь воды", "Элвис", "Фабельманы", "Тар" и "Топ Ган: Мэверик".

В номинации "Лучшая драматическая актриса" оказались Кейт Бланшетт ("Тар"), Оливия Колман ("Империя света"), Виола Дэвис ("Королева-воин"), Ана де Армас ("Блондинка") и Мишель Уильямс ("Фабельманы").

В номинации "Лучший драматический актер" - Остин Батлер ("Элвис"), Брендан Фрейзер ("Кит"), Хью Джекман ("Сын"), Билл Найи ("Живой") и Джереми Поуп ("Инспекция").

За право называться лучшим драматическим сериалом соревнуются "Лучше звоните Солу", "Корона", "Дом дракона", "Озарк" и "Разделение".

В категории "Лучшая комедия или мюзикл" представлены "Вавилон", "Банши Инишерина", "Все везде и сразу", "Достать ножи: Стеклянная луковица" и "Треугольник печали".

Как уточняется, среди мультфильмов отмечены "Ину-о: Рождение легенды", второй "Кот в сапогах", "Я краснею", "Пиноккио" дель Торо и "Марсель, ракушка в ботинках".

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