Роберт Дауни-младший получил "Золотой глобус"

Роберт Дауни-младший удостоен премии "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Оппенгеймер", сообщает Zakon.kz.

Церемонию вручения наград ведет телеканал CBS.

"Золотой глобус" вручается ежегодно в более чем 20 номинациях за достижения в кино и сериалах. Церемония проходит в Лос-Анджелесе.

Награду за лучшую роль второго плана завоевал Роберт Дауни-младший за работу в фильме "Оппенгеймер". "Золотой глобус" в аналогичной женской категории завоевала Давайн Джой Рэндольф за роль в фильме "Оставленные".

О победителях премии "Золотой глобус" в 2023 году можно прочитать здесь.