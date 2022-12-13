Обыски прошли в здании Европарламента в Брюсселе

Бельгийская полиция провела 12 декабря обыски в здании Европарламента в Брюсселе в рамках расследования коррупции среди депутатов и сотрудников, сообщает Zakon.kz.

Информацию об этом распространило бельгийское издание LeSoir. О результатов обыска пока официально не объявлялось.

Следственные мероприятия в Брюсселе прошли на фоне открытия пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. Председатель Европарламента итальянка Роберта Метсола впервые выступила публично после того, как бельгийская полиция несколько дней назад арестовала замглавы Европарламента гречанку Эву Кайли по обвинению во взятничестве и лоббировании в пользу государства в Персидском заливе, предположительно, Катара. По данным СМИ, дело связано с Чемпионатом мира по футболу.

Метсола заклеймила государства, замешанные в коррупционном скандале, который охватил возглавляемое ею учреждение, сообщает Euronews. Она сообщила о начале процедуры лишения Кайли ее титула и обязанностей вице-спикера Европарламента в дополнение к ее отстранению от законодательной работы.



В ноябре евродепутат вылетела в Доху и встретилась с министром труда Катара. Неделю спустя Кайли в своей речи назвал Катар "хорошим соседом и партнером", а также обрушилась на тех, кто критиковал Катар и призывал к бойкоту Кубка мира по футболу.



Помимо Эвы Кайли, 10 декабря в Брюсселе были задержаны бывший депутат Европарламента от итальянских социалистов Антонио Панцери и глава Международной конфедерации профсоюзов Лука Висентини.