Движение ограничили на республиканской трассе в ВКО из-за непогоды

Фото: Telegram/qazavtojol

В Восточно-Казахстанской области на республиканской трассе Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница России ввели ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в пресс-службе Национального оператора автомобильных дорог.

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