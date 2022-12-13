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Движение ограничили на республиканской трассе в ВКО из-за непогоды

Движение ограничили на республиканской трассе в ВКО из-за непогоды Фото: Telegram/qazavtojol
В Восточно-Казахстанской области на республиканской трассе Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница России ввели ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в пресс-службе Национального оператора автомобильных дорог.

Согласно информации "КазАвтоЖол", ограничение движения введено 13 декабря 2022 года в 08:30.

"В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на автодороге Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница России (105-123 км – это участок от города Шемонаиха до границы РФ)", – говорится в сообщении.

Ранее штормовое предупреждение было объявлено в Северо-Казахстанской, Кызылординской, Туркестанской и Актюбинской областях страны на 13 декабря 2022 года. По данным РГП "Казгидромет", в четырех регионах ожидаются низовая метель, туман и сильный ветер.

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