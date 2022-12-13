Претендентам на премию "Болашак" придется проходить новый вид тестирования

Министерство науки и высшего образования подготовило изменения в правила присуждения международной стипендии "Болашак", сообщает Zakon.kz.

В частности, им придется пройти новый вид тестирования на знание казахского языка и получить сертификат QAZAQ RESMI TEST.

Как поясняется, QAZAQ RESMI TEST (QRT) – официальный онлайн-тест, оценивающий уровень владения официально-деловым казахским языком.



QRT создан Академией государственного управления и компанией Talantiz для отбора кандидатов в президентский молодежный кадровый резерв. При этом тест разработан с учетом академических требований и его планируется широко использовать в других направлениях. Также при АГУ запущены подготовительные платные курсы для желающих подготовиться к тесту.

В министерстве отмечают, что новый вид тестирования позволяет определить степень владения языком – как языковые знания, так и официально-деловое письмо и навыки разговорной речи. Измеряет не бытовой и теоретический язык, а владение всеми четырьмя языковыми навыками: слушание, говорение, письмо и чтение.

Также говорится, что преимуществом теста является онлайн-формат. В отличие от Казтеста это позволяет сдавать его из любого города или района Казахстана, или из-за пределов страны. Это поможет охватить большее количество желающих участвовать в конкурсе, включая претендентов из сельской молодежи.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" до 21 декабря.

Сейчас претендентам на премию "Болашак" достаточно иметь минимальный уровень знания государственного языка, или B1 (базовый уровень).