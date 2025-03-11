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Право

По стипендии "Болашак" можно будет обучиться на бакалавра

Болашак, международная образовательная стипендия, образование, программа , фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2025 12:36 Фото: bolashak.gov.kz
Министерство науки и высшего образования подготовило поправки в Правила отбора претендентов для присуждения международной стипендии "Болашак", сообщает Zakon.kz.

В частности, дополнено, что стипендия "Болашак" присуждается для прохождения стажировки помимо магистра, доктора философии (PhD), доктора по профилю, также и бакалавра.

Условиями участия в конкурсном отборе для получения степени бакалавра являются:

  • безусловное зачисление на академическое обучение (за исключением финансовых условий) в ведущее зарубежное высшее учебное заведение, включенное в список;

Допускается участие в конкурсном отборе претендента, имеющего безусловное приглашение (зачисление) на академическое обучение для присуждения степени бакалавра на безвозмездной основе, предоставляемое ведущим зарубежным высшим учебным заведением, вошедшим в список, а также иными зарубежными или казахстанскими организациями, с полным покрытием расходов, включающих в себя оплату академического обучения за весь период академического обучения, для присуждения степени бакалавра;

  • уровень знания государственного языка, соответствующий установленным минимальным требованиям;
  • наличие полученного за последние три года диплома первой, второй и третьей степени международных олимпиад по общеобразовательным предметам, международных конкурсов научных проектов и международных конкурсов исполнителей, перечень которых определяется республиканской комиссией, при условии соответствия выбранной ими специальности предмету олимпиады или конкурса.


Претенденты для участия в конкурсном отборе на получение степени бакалавра предоставляют администратору через портал следующие документы:

  • заполненную анкету;
  • электронную копию аттестата об общем среднем образовании или диплома о техническом и профессиональном образовании с приложением;
  • электронную копию полученного за последние три года диплома первой, второй и третьей степени международных олимпиад по общеобразовательным предметам, международных конкурсов научных проектов и международных конкурсов исполнителей, при условии соответствия выбранной ими специальности предмету олимпиады или конкурса;
  • электронную копию действительного официального сертификата установленной формы о сдаче экзамена по казахскому языку с результатом, соответствующим установленным минимальным требованиям;
  • электронную копию медицинской справки (для выезжающего за границу) по форме, установленной уполномоченным органом в области здравоохранения;
  • электронные копии документов, подтверждающих безусловное зачисление на академическое обучение (за исключением финансовых условий), с указанием программы, специальности, периода обучения, с нотариально заверенными переводами на казахский или русский языки;
  • электронную копию нотариального согласия законного представителя (родители, усыновители), опекун или попечитель, приемный родитель, патронатный воспитатель) претендента на направление для обучения за рубежом (лицам, не достигшим 18 лет);
  • электронные копии документов, подтверждающих зачисление претендента на академическое обучение на безвозмездной основе, предоставляемое ведущим зарубежным высшим учебным заведением, вошедшим в список, а также иными зарубежными и/или казахстанскими организациями, с полным покрытием расходов, включающих в себя оплату академического обучения за весь период академического обучения, с нотариально заверенными переводами на казахский или русский языки при их наличии;
  • электронную копию официального документа об успеваемости, выданного зарубежным высшим учебным заведением, справку установленного образца, указывающую специальность, курс (год обучения), информацию о системе оценок, используемой в данном учебном заведении, а также средний балл текущей успеваемости в данном учебном заведении, с нотариально заверенными переводами на казахский или русский языки, при его наличии для лиц, обучающихся на академическом обучении в ведущих зарубежных высших учебных заведениях, включенных в список;
  • электронную копию мотивационного письма.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 марта.

Ранее мы рассказали, что министерство внесло изменения в нормы расходов, типовых договоров на обучение и прохождение стажировки по международной стипендии "Болашак".

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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