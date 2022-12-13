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10 стран, где не отмечают Новый год

Новый год Фото: pixabay
Для большинства жителей Казахстана существует два Новых года. Один – европейский, а также традиционный Наурыз, который справляют 22 марта. Однако в мире есть несколько стран, где ночь с 31 декабря на 1 января не является праздничной, сообщает Zakon.kz.

Саудовская Аравия


Мечеть в Саудовской Аравии

Фото: pixabay

В этой стране законы основаны на исламском праве. Светский Новый год здесь праздновать нежелательно. 

Никаких публичных мероприятий в ночь с 31 декабря на 1 января в этой стране не проводится. Тем не менее для иностранцев в Саудовской Аравии нет запретов отметить эту дату тихо дома.

В стране обязательно отмечают мусульманский Новый год. Его дата – плавающая. В этот день в мечетях читают проповедь, посвященную переезду пророка Мухаммеда из Мекки в Медину в 622 году.

Иран


Наурыз в Иране

Фото: pixabay

В Иране не обращают особого внимания на ночь с 31 декабря на 1 января. Более важной датой для жителей этой страны является Навруз.

День солнцестояния был известен в Персии еще до прихода ислама. По обычаю, до наступления праздника люди должны убирать в домах и вокруг, рассчитаться с долгами, посетить могилы предков. На стол выставляют семь блюд, преимущественно из растительных продуктов. Наиболее известным праздничным блюдом в Иране является сумаляк – блюдо из пророщенных ростков пшеницы.

Израиль


Иерусалим

Фото: pixabay

В соответствии с иудаизмом, новый год, или Рош Ха-Шана, наступает в новолуние осеннего месяца тишрей по еврейскому календарю. 

Тем не менее, светская часть населения, в том числе и вернувшиеся репатрианты, спокойно относятся к европейскому Новому году. 

Юго-Восточная Азия


Таиландка танец

Фото: pixabay

Не принято праздновать привычный Новый год во многих странах Юго-Восточной Азии. В их числе – Вьетнам, Таиланд, Лаос, Камбоджа и Китай.

К примеру, Новый год в Таиланде – Сонгкран. Его празднуют 13-15 апреля. Жители Китая отмечают Новый год по своим традициям в плавающую дату – между 21 января и 21 февраля.

Корейский полуостров


Корея мемориал

Фото: pixabay

Европейский Новый год не отмечают и в КНДР, а также в Республике Корея. Свой праздник корейцы справляют по лунному календарю. В Южной Корее 1 января является выходным днем. 

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