Как отмечают Новый год в разных странах

Традиции празднования Нового года и даже время его наступления в разных странах отличаются. В одной части планеты большую значимость придают Рождеству, в другой – встречают Новый год с 31 декабря на 1 января.

Но для всех это добрый и семейный праздник, который ждут с надеждой на грядущее счастье, удачу и благополучные перемены.

Zakon.kz подобрал интересные факты о праздновании Нового года в разных странах. Возможно, часть особенностей подойдет вам и вашей семье.

Особенности празднования Нового года в разных странах

Италия

В Италии, как и в других европейских странах, 25 декабря отмечают Рождество и уже почти через неделю – Новый год. В новогоднюю ночь принято выбрасывать хлам из окон. Сейчас из-за травмоопасности традиция выбрасывания старых вещей из окон устаревает, но под Новый год на улице до сих пор можно встретить старый диван или кресло. Согласно поверью, это привлечет удачу в новом году и взамен старых вещей непременно появятся новые. Также, чтобы привлечь удачу, итальянцы надевают красную одежду или белье в новогоднюю ночь. Благодаря темпераменту итальянцев Новый год в этой стране сопровождается шумом и фейерверками.

Испания

Если где-то принято сжигать пожелания на бумаге и выпивать это с шампанским, то у испанцев пока звенит колокол до 00:00 нужно съесть 12 виноградин. Причем сделать это нужно в эти секунды, есть даже специальный виноград без косточек. Как и в Италии, Новый год желательно встречать в красном белье, так вы притянете финансовое благополучие на грядущий год.

Франция

Во Франции 31 декабря считается Днем святого Сильвестра. Этот день обычно встречают в кругу семьи и друзей. Больше всего массовых мероприятий отводится на 25 декабря. Во время празднования Нового года французы обычно одеваются в яркие костюмы и начинают осыпать друг друга мишурой и лентами. Традиционно местные хозяйки пекут пирог с бобовым зернышком внутри, того, кому оно попадется в новогоднюю ночь, будут называть "Бобовым королем". В зависимости от области на новогодний стол также ставят запеченного гуся, индейку, морепродукты и много сладостей. И конечно, весь праздник французы дополняют игристым вином. У французов принято в этот день благодарить людей, которые облегчают их жизнь: уборщиков, курьеров, консьержей и многих других. А дети ставят башмаки возле камина для получения долгожданного новогоднего подарка.

Дания

В Дании есть необычный обычай празднования Нового года – они разбивают тарелки на пороге домов друзей и родных. Причем чем больше осколков, тем удачливее и благополучнее будет наступающий год. Для этого в течение года датчане собирают поврежденную посуду. Что касается праздничного застолья, то там готовят национальные блюда из свинины, морепродуктов, курицы и овощей, а также многослойные датские бутерброды смерребред. Здесь, как и во многих странах, верят, что чем богаче стол, тем благополучнее будет год. Традиционно после торжественной речи премьер-министра и королевы местные жители садятся за трапезу.

Китай

В Китае Новый год отмечают дважды, в ночь с 31 декабря на 1 января, а затем по восточному календарю. В 2024 году по местному календарю китайский Новый год начнется с 10 февраля. Чтобы отпугнуть злых духов, к празднику китайцы украшают дом яркими красками, красными фонарями, картинами с пожеланиями и многим другим. Принято, что в канун праздника семья собирается и вместе лепит пельмени (цзяоцзы). Также китайцы тщательно убирают свой дом, чтобы избавиться от всего плохого, что было в старом году, и освободить место для идущего счастья.

Великобритания

Новый год в Англии – светский праздник, британцы празднуют его разнообразно: проводят уличные ярмарки, карнавалы и массовые гуляния. В этот день закрываются все магазины и учреждения, местные жители украшают дом магическими венками из омелы, устраивают домашние застолья и ходят друг к другу в гости. Перед наступлением праздника к 12-ти часам начинает звенеть колокол, который уведомляет о наступлении нового года. Есть предание, что если пара поцелуется в это время, то у них будут крепкие отношения. Дети в это время для получения подарков ставят тарелку на стол в ожидании сюрприза от Санты.

США

В Америке Новый год менее популярен, чем Рождество. За неделю до праздника американцы стремятся попасть в родительский дом. В канун Рождества везде играет праздничная мелодия, дома украшают как снаружи, так и внутри. На стол обычно запекают индейку, морковь, стручковую фасоль и горох. Утром 25 декабря дети и семья распаковывают свои подарки возле елки. Новый год с 31 на 1 в Америке празднуют не так масштабно. В США он ассоциируется с младенцем, который перерождается каждый год и под конец года становится стариком. Многие молодые люди предпочитают уличные развлечения, массовые гуляния и фейерверки. Встречать Новый год на площадке Таймс-сквер популярно как среди туристов, так и местных жителей.

Иран

Празднование Нового года в Иране проходит дважды: 1 января и по мусульманскому календарю 22 марта, праздник называют Новруз – фавардин. В этот день принято накрывать праздничный стол, а в день уходящего года разводить костер в сопровождении национальной музыки. Согласно традиции, для украшения дома иранцы используют пророщенные зерна, чаще всего это пшеница и чечевица. Они символизируют счастье и процветание.

В каждой стране есть свои особенности празднования Нового года. Однако для всех это отличный повод провести время вместе. За вкусным застольем поблагодарить родных, сказать теплые пожелания, с любовью подготовить подарок и уделить внимание своим близким. Самое главное – встретить Новый год с верой в чудо и светлое будущее.

Примечательно, что в ряде стран не отмечают Новый год, подробнее об этом можно прочитать в материале здесь.