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ПРАВМЕДИА: Совместимы ли адвокатура и предпринимательство?

ПРАВМЕДИА: Совместимы ли адвокатура и предпринимательство? Фото: pixnio
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА на тему "Адвокатура и предпринимательская деятельность".

Вы узнаете:

  • в чем заключаются противоречия между Законом "Об адвокатской деятельности и юридической помощи", Конституцией и Гражданским кодексом;
  • каков статус адвокатуры в зарубежных странах и можно ли там адвокатам вести бизнес;
  • о плюсах, позволяющих адвокатам разрешить заниматься предпринимательской деятельностью.

Об этом расскажут Таир Назханов, адвокат, член президиума АГКА, председатель Комиссии по защите профессиональных прав адвокатов и Евгений Савинов, адвокат АГКА, член Комиссии по защите профессиональных прав адвокатов.


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