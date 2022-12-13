ПРАВМЕДИА: Совместимы ли адвокатура и предпринимательство?
Фото: pixnio
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА на тему "Адвокатура и предпринимательская деятельность".
Вы узнаете:
- в чем заключаются противоречия между Законом "Об адвокатской деятельности и юридической помощи", Конституцией и Гражданским кодексом;
- каков статус адвокатуры в зарубежных странах и можно ли там адвокатам вести бизнес;
- о плюсах, позволяющих адвокатам разрешить заниматься предпринимательской деятельностью.
Об этом расскажут Таир Назханов, адвокат, член президиума АГКА, председатель Комиссии по защите профессиональных прав адвокатов и Евгений Савинов, адвокат АГКА, член Комиссии по защите профессиональных прав адвокатов.
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