ПРАВМЕДИА: Экология и бизнес: возможен ли баланс
Фото: pixabay
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА на тему "Экология и бизнес: возможен ли баланс?".
Будем обсуждать:
- Чем действующий Экологический кодекс отличается от предыдущего?
- Готов ли бизнес к новым требованиям?
- Ужесточение ответственности и экологические проверки.
- Приостановка деятельности предприятия.
- Почему не решаются вопросы переработки отходов?
Спикерами выступают: Дана Токмурзина, Управляющий партнер ТОО "Fortune Partners", Руслан Садртдинов, старший менеджер юридической практики Fortune Partner.
Модератор мероприятия: Михаил Коломин, генеральный директор ТОО "Компания "ЮрИнфо".
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