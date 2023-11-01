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ПРАВМЕДИА: Экология и бизнес: возможен ли баланс

ПРАВМЕДИА: Экология и бизнес: возможен ли баланс Фото: pixabay
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА на тему "Экология и бизнес: возможен ли баланс?".

Будем обсуждать:

  • Чем действующий Экологический кодекс отличается от предыдущего?
  • Готов ли бизнес к новым требованиям?
  • Ужесточение ответственности и экологические проверки.
  • Приостановка деятельности предприятия.
  • Почему не решаются вопросы переработки отходов?

Спикерами выступают: Дана Токмурзина, Управляющий партнер ТОО "Fortune Partners", Руслан Садртдинов, старший менеджер юридической практики Fortune Partner.

Модератор мероприятия: Михаил Коломин, генеральный директор ТОО "Компания "ЮрИнфо".

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