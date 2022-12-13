Токаев принял Минниханова

13 декабря 2022 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял президента Татарстана Рустама Минниханова, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается на сайте Акорды, в ходе встречи обсуждены перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Президент Казахстана отметил, что товарооборот с Республикой Татарстан за девять месяцев этого года превысил 466 млн долларов. Глава государства выразил удовлетворение расширением связей в торгово-экономической и других сферах.

Рустам Минниханов поздравил Касым-Жомарта Токаева с переизбранием на пост президента Казахстана. Он также подчеркнул, что успешно реализуются крупные проекты в области машиностроения. По его словам, сегодня на шинном заводе, построенном татарстанской компанией в городе Сарани, выпущена первая продукция.

Завод планирует выйти на полную проектную мощность в 2023 году. Предприятие будет ежегодно производить 3,5 млн шин для легковых и грузовых автомобилей. На заводе будет создано 1,1 тыс. рабочих мест, объем инвестиций составляет 400 млн долларов.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность дальнейшего укрепления взаимного партнерства. Он подчеркнул, что продолжит поддерживать подобные совместные проекты.