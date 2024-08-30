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Токаев поздравил главу Татарстана с Днем Республики

Токаев поздравил главу Татарстана с Днем Республики, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 21:36 Фото: holme.ru
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил главу Татарстана Рустама Минниханова с Днем Республики, сообщает Zakon.kz.

Текст поздравления опубликован на странице посольства России в Казахстане в Facebook.

"Примите сердечные поздравления и добрые пожелания по случаю Дня Республики Татарстан. Под Вашим авторитетным и эффективным руководством Татарстан достиг впечатляющих успехов в социально-экономическом, научно-технологическом и культурно-гуманитарном развитии", – говорится в сообщении.


Напомним, что 2 сентября 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента.

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