Токаев поздравил главу Татарстана с Днем Республики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил главу Татарстана Рустама Минниханова с Днем Республики, сообщает Zakon.kz.

Текст поздравления опубликован на странице посольства России в Казахстане в Facebook.

"Примите сердечные поздравления и добрые пожелания по случаю Дня Республики Татарстан. Под Вашим авторитетным и эффективным руководством Татарстан достиг впечатляющих успехов в социально-экономическом, научно-технологическом и культурно-гуманитарном развитии", – говорится в сообщении.





Напомним, что 2 сентября 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента.