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В Талдыкоргане мужчина покончил с собой в собственном автомобиле

В Талдыкоргане мужчина покончил с собой в собственном автомобиле Фото: Zakon.kz
В Талдыкоргане 13 декабря было найдено тело в автомобиле. Предположительно, мужчина покончил собой, используя огнестрельное оружие, сообщает Zakon.kz.
"В микрорайоне Коктем в салоне авто Toyota Hilux Pick Up было обнаружено тело его 47-летнего владельца.  По факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование".Пресс-служба ДП Жетысуской области

Осенью в Талдыкоргане школьница покончила с собой. Она повесилась в сарае. 



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Жетысуская область Талдыкорган
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