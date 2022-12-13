В Талдыкоргане мужчина покончил с собой в собственном автомобиле

Фото: Zakon.kz

В Талдыкоргане 13 декабря было найдено тело в автомобиле. Предположительно, мужчина покончил собой, используя огнестрельное оружие, сообщает Zakon.kz.

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