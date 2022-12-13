Сколько россиян работают в Казахстане

Исполняющий обязанности председателя Комитета по миграции Минтруда и соцзащиты населения Ильяс Испанов рассказал, что сейчас в стране находится около 298 тыс. граждан России, 30 тыс. из которых официально трудоустроены, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что с начала объявления частичной мобилизации в Казахстан приехало 837 тыс. человек, выехало – 780 тыс.

"На сегодняшний день по разным причинам в стране находится примерно 298 тыс. россиян. Из них 30 тыс. человек работают в соответствии с договорами, на основании этого имеют регистрацию временного проживания. Есть около 20 тыс. студентов, которые учатся в Казахстане". Ильяс Испанов

По его словам, некоторые граждане России используют Казахстан как транзитную страну. С 21 сентября около 198 тыс. человек улетели таким образом в другие страны.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. После чего россияне начали массово уезжать в Казахстан.