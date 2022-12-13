Новый автодром открылся в Туркестане

Теперь жители Туркестана могут сдать не только теоретический, но и практический экзамен в СпецЦОНе, расположенном по адресу: село Қазақстан 30 жылдығы, ул. Казыбек би, 51. Ранее посетителям приходилось для прохождения экзамена ездить в Шымкент.

Для того, чтобы решить проблему в Туркестанской области, в октябре в Сарыагаше открыли автодром. Теперь в области появился второй.



С сегодняшнего дня новый автодром уже принимает первых услугополучателей для сдачи практического экзамена. Площадь комплекса – 1 гектар. Будущие водители могут сдать экзамен по категориям B, С1 и Д1. К слову, на сегодняшний день автодром имеет четыре авто, среди них такие марки, как KIA RIO, LADA GRANTA, микроавтобус IVECO и FOTON.

Таким образом, с открытием нового автодрома сократится время получения госуслуг. Будущим автолюбителям Туркестана больше не придется тратить время и деньги на дорогу в соседние области для сдачи экзамена. Получить права станет легче и проще.

Отметим, что в здании специализированного ЦОНа Туркестанской области имеются операционные залы по регистрации автотранспортных средств, получению водительских удостоверений и экзаменационный класс.

В зале ожидания предусмотрен уголок самообслуживания, где любой желающий может получить услуги электронного правительства самостоятельно, а также проконсультироваться со специалистами.