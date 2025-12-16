#Казахстан в сравнении
События

Токаев выразил соболезнования премьеру Австралии

свечка, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2025 09:01 Фото: freepik
Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Австралии в связи с трагическими событиями в Сиднее, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе Акорды.

"Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Австралии Энтони Албанизу в связи с трагическими событиями в Сиднее, произошедшими во время празднования Хануки", – говорится в сообщении.

Глава государства передал слова поддержки и сочувствия семьям и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

"Касым-Жомарт Токаев решительно осудил жестокий акт насилия и подтвердил солидарность Казахстана с народом Австралии в этот трудный час", – отметили в Акорде.

14 декабря в Сиднее на пляже Бонди-Бич во время празднования еврейского религиозного праздника Ханука произошла стрельба. Власти штата Новый Южный Уэльс квалифицировали произошедшее как террористический акт. Погибли не менее 16 человек, еще около сорока получили ранения.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Последние
Популярные
