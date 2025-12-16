Токаев выразил соболезнования премьеру Австралии
Фото: freepik
Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Австралии в связи с трагическими событиями в Сиднее, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщили в пресс-службе Акорды.
"Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Австралии Энтони Албанизу в связи с трагическими событиями в Сиднее, произошедшими во время празднования Хануки", – говорится в сообщении.
Глава государства передал слова поддержки и сочувствия семьям и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
"Касым-Жомарт Токаев решительно осудил жестокий акт насилия и подтвердил солидарность Казахстана с народом Австралии в этот трудный час", – отметили в Акорде.
14 декабря в Сиднее на пляже Бонди-Бич во время празднования еврейского религиозного праздника Ханука произошла стрельба. Власти штата Новый Южный Уэльс квалифицировали произошедшее как террористический акт. Погибли не менее 16 человек, еще около сорока получили ранения.
