Сколько средств выделят на новогоднее оформление Астаны, Алматы и Шымкента

Zakon.kz узнал, как украсят Астану, Алматы, Шымкент, и сколько средств местные власти затратят на новогоднее оформление мегаполисов.

Астана: дешево и сердито

В Астане каждый район выделит средства на праздничное оформление. Однако на журналистский запрос о том, какая именно сумма заложена на эти цели, в акиматах не ответили. По данным городского акимата, в районе Байконур с 18 декабря планируется обустройство пяти ледовых городков, где предусмотрена установка новогодних елок, катков, горок и малых архитектурных форм на пр. Республики, по ул. Ташенева, пр. Абая, на пересечении ул. Акбидай и Кеменгерулы и ул. Чехова и Жолымбетская.

По данным сайта goszakup.gov.kz, на эти цели будет направлено 23,4 млн тенге. Поставщик – ТОО "Verena Tech Research".

В аппарате акима района Сарыарка на редакционный запрос отметили, что финансирование выделяется из бюджета местного исполнительного органа, а также осуществляется за счет спонсорских средств.

"До завершения работ по оформлению районов к Новому году нельзя назвать конечную сумму, затраченную на праздник. Это связано с тем, что аппарат будет оплачивать работы подрядчиков на основе акта выполненных работ из средств, выделенных на отдел, ответственный за работы по оформлению, дизайну и так далее, на один бюджетный год. Информация, договор и техническая спецификация по разыгранным лотам районных аппаратов, связанных с новогодним оформлением, есть в открытых источниках на портале государственных закупок. Важно отметить, что один лот может разыгрываться на оформление района на несколько знаменательных дат. Например, средства по одному конкурсу могут выделяться на оформление районов к национальным, государственным праздникам, ремонтно-восстановительные работы и замену декоративных малых архитектурных форм в случае порчи, услуги полиграфии (распечатка баннеров), изготовление малых архитектурных форм и так далее", – следует из ответа на запрос.

В текущем году, по информации акимата, для новогоднего оформления улиц планируется использовать прошлогодние гирлянды, инсталляции и прочие украшения. На данный момент концепции и планы по оформлению районов к Новому году еще не утверждены. В планах обустройство ледовых городков, катков, горок, тематических малых архитектурных форм, подключение декоративного освещения на фасадах и деревьях, оформление елок.

"Общественные пространства для зимнего досуга будут оформлены тематическими малыми архитектурными формами и световыми инсталляциями прошлых лет. В районе Сарыарка запланирована установка елки в парке "Коктал". Также планируется украсить живую елку на городской площади по улице Бейбитшилик. Фейерверк будет организован при наличии спонсорской помощи", – добавили в акимате.

В районе Есиль, по данным из официального ресурса goszakup.gov.kz, на услуги по подготовке и украшению ко всем праздничным и иным мероприятиям заложено 215 млн тенге. Договор с ТОО "NEW LEVEL (НЬЮ ЛЕВЕЛ)" заключен 22 ноября. При этом не указано, во сколько обойдется новогоднее оформление. Согласно техспецификации, планируется установка елки высотой 25 метров, обустройство катка и малых архитектурных форм (МАФ).

В районе Алматы новогоднее оформление предусмотрено по нескольким лотам. В рамках лота "Наружное оформление улиц и площадей района к праздникам и визитам" на сумму 104,4 млн тенге, поставщиком которого является ТОО "Талдықорған Архитектура", в перечень работ входят установка и оформление елки, праздничных композиций, кладка ледяных блоков. На работы по текущему содержанию и обустройству ледовых катков и снежных городков договор заключен с ТОО "Amangeldy Partners Company" на сумму 37,5 млн тенге.

Также новогоднее оформление предусмотрено и по лоту "Услуги по эстетическому оформлению к праздникам и мероприятиям" на общую сумму 134,4 млн тенге. Поставщик – ТОО "Карсак-2015". В перечень работ, согласно техспецификации, входят установка большой и маленькой елки, изготовление ледовых фигур, оформление деревьев, монтаж, демонтаж игрушек, гирлянд и плейлайта.

Алматы: время есть – идет работа

"На портале госзакупок были объявлены открытые конкурсы на художественное оформление города по празднованию Нового года. В настоящее время по всем конкурсам ведется работа по приему документов. Сумма средств на новогоднюю елку и оформление будет соответствовать цене, предложенной потенциальными поставщиками после окончания конкурса", – говорится в ответе на редакционный запрос Управления культуры Алматы.

По данным goszakup.gov.kz, заказчик – Управление культуры Алматы – объявил конкурс по нескольким лотам. Так, победителем по конкурсам "Услуги тематического и композиционного оформления города" на сумму 60,3 млн тенге и "Услуги по оформлению пешеходных улиц" на сумму 60 млн тенге признано ТОО "Urban Complete".

По первому лоту, согласно техспецификации, исполнитель должен обеспечить оформление мест массового скопления людей, улиц световыми элементами и конструкциями, по десяти адресам обустроить инсталляции "Звездное небо", "Звездный дождь", оформить световыми элементами малые архитектурные формы, установить арки и фотозоны. В случае необходимости устранять неполадки. После все конструкции демонтировать.

По второму лоту предусмотрено "Звездное небо" длиной не менее 30 метров, двенадцать МАФов, четыре фотозоны, а также декоративная подсветка деревьев.

Еще 60,7 млн тенге городское управление культуры направит на услуги по художественному оформлению города. Поставщик – ТОО "Engineering and construction group". На эти средства планируется оформить арку гирляндой, изготовить и украсить искусственную елку, изготовить композицию "ЖАҢА ЖЫЛЫҢЫЗБЕН", высотой 1,8 м, почти трехметровые световые навесы "Соты", световой навес "Новогоднее настроение", а также изготовить пять малых архитектурных форм в виде елок.

По лоту "Новогоднее оформление города Алматы – 2023 год: архитектурные формы, инсталляции, световое оформление" победителем конкурса признано ТОО "Безендіру kz". Договор заключен на сумму 64,9 млн тенге. На эти средства в черте города установят два световых тоннеля, две десятиметровых и две восьмиметровых елки, восемь инсталляций.

Ауэзовский район запланировал проведение праздничных мероприятий, концертных программ, посвященных государственным праздникам, на 2022 год на 17,18 млн тенге. Также предполагается тематическое оформление парка, расположенного в районе, на что будет направлено 59,8 млн тенге. В перечень работ входит изготовление 40 сказочных персонажей, средний размер которых составит от 1 метра до 2,5 метров. Также все фигуры должны быть выстроены в экспозиции и подсвечены архитектурной подсветкой вдоль пешеходной зоны. Запланирована установка и оформление шатра с импровизированной сценой и посадочными местами, торговой зоны.

На оформление своих районов города выделяют деньги и другие районные акиматы. К примеру, Жетысуский район направит 12 млн тенге на проведение и оформление праздничных мероприятий. На эту сумму украсят световыми гирляндами улицы, установят МАФы, арки, фотозоны по четырем адресам. В перечень работ входят и подготовка 1500 праздничных кульков для детей. Поставщик – ТОО "МИРАЛЕМ Престиж".

В Алмалинском районе на новогоднее оформление улиц по десяти адресам направят 11,6 млн тенге. Поставщик – ТОО "KazNetCommerce".

Шымкент: будут новые украшения

В Шымкенте, по информации городского акимата, работы по новогоднему оформлению будут проведены на территории Абайского, Аль-Фараби, Енбекшинского и Каратауского районов.

Аппаратом акима Абайского района на эти цели предусмотрено 11,75 млн тенге. Главная новогодняя елка будет прошлогодняя.

"Кроме того, на главных проспектах района (Темирланское шоссе, ул. Бакаева и Желтоксан) предусмотрено размещение 100 флагштоков и 50 светодиодных кронштейнов. Перед парком "Мир фантазия" будет установлена праздничная главная новогодняя елка. Дополнительно установят 15 тематических малых архитектурных форм в местах большого скопления людей в районе", – сообщили в акимате.

На территории Аль-Фарабийского района города Шымкента дополнительно из бюджета предусмотрено 6,6 млн тенге.

В Енбекшинском районе города на площади установят девятиметровую елку и МАФы в виде оленей с упряжью, надпись "2023". А также вокруг елки установят шесть полусферических арок, три инсталляции "Елочные шары" и три инсталляции "Подарок". Все это обойдется в 5,85 млн тенге. Поставщик – ТОО "ТЭС".

"В связи с событиями января 2022 года многие конструкции праздничного оформления Каратауского района Шымкента, расположенные на площади АДЦ по пр. Назарбаева, были сожжены, повреждены и уничтожены. Как следствие, возникла необходимость создания новых праздничных элементов для украшения", – добавили в акимате.

На монтаж и демонтаж елки с ограждением предусмотрено 12 млн тенге. Кроме того, отмечается, что будут установлены новогодние малые архитектурные формы. Договор заключен с ТОО "Қарағанды Көркем".

Ранее мы рассказывали, сколько потратят в других городах и регионах Казахстана на подготовку к Новому году.

Айдар Альтаев