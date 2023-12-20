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Сколько потратили на новогоднее оформление Алматы

Сколько потратили на новогоднее оформление Алматы Фото: Telegram/almaty_akimat
В акимате Алматы сегодня, 20 декабря 2023 года, корреспонденту Zakon.kz рассказали, сколько понадобилось средств на новогоднее оформление южной столицы.

Как уточнили местные власти, на оформление каждого района в среднем из городского бюджета выделено 60 млн тенге.

"Общая сумма расходов по итогам проведенных на конкурентной основе государственных закупок составляет 511 762 709 тенге с учетом НДС".Пресс-служба акимата Алматы

5 декабря 2023 года замакима Алматы Арман Кырыкбаев рассказал, что улицы города к Новому году будут оформлять в едином стиле.

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