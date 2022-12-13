Мигель Анхель Лопес собирается судиться с "Астаной"

Казахстанский велоклуб "Астана" сделал заявление по поводу своего лидера Мигеля Анхеля Лопеса после допингового скандала. В ответ колумбийский велогонщик пригрозил судебным разбирательством в отношении своего коллектива, сообщает Zakon.kz.

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Накануне на сайте казахстанской велокоманды было выложено заявление о ситуации вокруг колумбийского велопрофи.

"В связи с новыми данными, полученными Astana Qazaqstan Team относительно возможной связи Мигеля Анхеля Лопеса с доктором Маркосом Майнаром, команда вынуждена незамедлительно расторгнуть контракт между командой и гонщиком на основании несоблюдения указанного контракта и внутреннего регламента. В целях защиты юридических прав команды и гонщика дальнейших комментариев по этому вопросу команда делать не будет". Заявление ВК "Астана"

Как передает Velodaily, в свою очередь Мигель Анхель Лопес не видит причин для расторжения контракта с "Астаной", как и фактов доказательства относительно возможной связи с "делом Майнара".

"Лопес отвергает все обвинения, которые могут повредить его имени и достоинству как профессионала в области велоспорта. Он указывает, что у него никогда не было положительного результата теста на допинг, и что он никогда не подвергался расследованию со стороны какого-либо органа. Мигель Анхель Лопес настоящим сообщает, что он будет защищать себя в соответствующих судах, поскольку считает происходящее явным случаем неправомерного расторжения контракта без уважительной причины". Заявление адвокатов Мигеля Лопеса

Испанская полиция по этому делу проверяет не менее шести человек, и один из них колумбиец Мигель Анхель Лопес. "Дело Майнара" связано с доктором и профессором Маркосом Майнаром, которого подозревают в манипулировании с анализами велогонщиков и поставке им запрещенных веществ.





