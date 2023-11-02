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14 казахстанских тяжелоатлетов, включая чемпиона мира, дисквалифицировали за допинг

14 казахстанских тяжелоатлетов дисквалифицированы за допинг фото: пресс-служба НОК РК
В казахстанском спорте – новый допинговый скандал, сообщает Zakon.kz.

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Национальный антидопинговый центр на своем официальном сайте обновил список тех казахстанских спортсменов, которые нарушили кодекс WADA в 2023 году.

Длительную дисквалификацию получили 19 человек: пауэрлифтер Аман Капышев, джитсер Максат Есмурат, киберспортсмен Дарын Бейбитов, каноистка Дильназ Султанбек, легкоатлет Калжан Музахан, а также тяжелоатлеты.

В список дисквалифицированных попали штангисты Фаиза Исмаилова (срок дисквалификации с 27.07.2023 по 27.07.2026, обнаружены оксандролон, клостебол), Данил Ворошилов (08.04.2023 – 08.04.2026, кленбутерол), Адилет Нургали (24.05.2023 – 24.05.2026, метандиенон), Багдат Маматкул (04.05.2023 – 04.05.2025, метилгексанамин), Нургамит Давлетхан (26.04.2023 – 26.04.2027, метастерон, оралтуринабол), Анатолий Савельев (25.04.2023 – 25.04.2025, метилгексанамин), Богдан Краснянский (16.05.2023 – 16.05.2027, метастерон), Диана Салыкова (11.05.2023 – 11.05.2025, метилгексанамин), Алина Колиушко (18.05.2023 – 18.05.2026, САРМС S-23), Атабек Нуриддинов (24.05.2023 – 24.05.2026, метилгексанамин, САРМС S-23), Айым Есжанова (24.05.2023 – 24.05.2026, САРМС S-23), Отепберген Алиев (12.06.2023 – 12.06.2026, САРМС Остарин), Анастасия Бетехтина 12.06.2023 – 12.06.2026, САРМС Остарин) и Мария Синицына 12.06.2023 – 12.06.2026, САРМС Остарин).

Стоит отметить, что 23-летний Савельев в 2017 году выиграл чемпионаты мира и Азии среди юношей.

Тимур Байкетаев

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Редакция Zakon.kz, Леонид Юрьев
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