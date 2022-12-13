Новая Зеландия стала на шаг ближе к полному отказу от курения

Законопроект о запрете продажи табака лицам, родившимся после 1 января 2009 года, прошел третье чтение в парламенте Новой Зеландии, сообщает Zakon.kz.

Это еще один шаг на пути к достижению цели правительства страны избавить население от курения к 2025 году, пишет New Zealand Herald.



Помощник министра здравоохранения доктор Айеша Верралл сказала, что этот закон ускоряет прогресс на пути к запрету курения в будущем.



"Количество розничных магазинов по всей стране, которые могут продавать табак, сократится до десятой части от 60 тыс., которые существуют сейчас. Согласно закону, к концу следующего года количество розничных торговцев табачными изделиями не должно превышать 600". Айеша Верралл

Количество курящих в Новой Зеландии и так уже очень низкое: только 8% взрослых курят ежедневно. Полтора года назад этот показатель составлял 9,4%. 10 лет назад – 16%.

Несмотря на надежды властей, существуют опасения, что такие ограничительные меры приведут к расцвету нелегального табачного рынка.