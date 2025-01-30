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Мир

Гору в Новой Зеландии официально признали личностью

Гору в Новой Зеландии официально признали личностью, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 19:18 Фото: pexels
Парламент Новой Зеландии официально признал гору Таранаки юридическим лицом. Это третий природный объект в стране, получивший те же права, что и люди, сообщает Zakon.kz.

Примечательно, что для коренного народа маори гора считается важным объектом и предком населения. Теперь представлять интересы природного сооружения будет группа людей из племен маори и правительства страны.

Кроме того, согласно принятому закону, как сообщает The Guardian, власти возместят ущерб и извинятся перед коренным народом за конфискацию горы и части территории вокруг нее во время колонизации.

Гора Таранаки (Mount Taranaki) находится возле города Нью Плимут. Это действующий вулкан, его высота достигает 2518 м. Из-за внешнего сходства с горой Фудзи, вулкан Таранаки выступил в качестве фона в фильме "Последний самурай". В переводе с языка маори ʺТаранакаиʺ означает ʺБлестящая гораʺ.

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Ранее стало известно, что на Солнце появились две корональные дыры, одна из которых под номером 11 по форме напоминает динозавра. Она может стать основным источником потока быстрого солнечного ветра, направленного в сторону Земли.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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