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Токаев поручил Касымбеку держать на контроле ход отопительного сезона в столице

Поручил держать на контроле ход отопительного сезона в столице Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет акима Астаны Жениса Касымбека о социально-экономическом и инфраструктурном развитии Астаны, сообщает Zakon.kz.

Президенту было доложено о строительстве в городе объектов жизнеобеспечения: насосно-фильтровальной станции (НФС-3), газовых тепловых станций, теплоэлектроцентрали. Планируется, что их строительство будет завершено уже в 2023 году, передает Акорда.

Главе государства также была представлена информация о ходе газификации, завершении долгостроев, строительстве социальных объектов, развитии жилых массивов, поддержке малого и среднего бизнеса, привлечении инвестиций.

Касым-Жомарт Токаев поручил Женису Касымбеку держать на контроле ход отопительного сезона и дал ряд поручений по дальнейшему развитию столицы.

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