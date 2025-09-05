Токаев поручил подготовить столицу к зиме и решить проблемы с ливневкой

Президент Касым-Жомарт Токаев принял акима Астаны Жениса Касымбека. Глава государства заслушал отчет о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы, сообщает Zakon.kz.

Женис Касымбек доложил, что по всем ключевым экономическим показателям отмечается положительная динамика развития.

Также он отметил, что объем инвестиций в основной капитал за 7 месяцев составил 1,2 трлн тенге, что на 42,1% выше аналогичного периода прошлого года.

В этом году, по словам акима, планируется реализация 55 инвестиционных проектов на 300 млрд тенге, что позволит создать 3,6 тыс. рабочих мест.

Кроме того, рассказал о строительстве социальных объектов, сносе аварийного ветхого жилья, развитии жилых массивов, благоустройстве и озеленении города.

Так, 1 сентября в рамках нацпроекта "Келешек мектептері" по поручению главы государства в Астане открыты семь новых школ на 28 тыс. ученических мест. В течение учебного года в столице планируется ввести в эксплуатацию 15 новых школ. В прошлом учебном году были открыты рекордные 24 школы на 66 тыс. ученических мест, из них 16 – комфортные.

"До конца года также будут открыты 8 студенческих общежитий на 4716 мест. В 2025 году в Астане планируется благоустроить 170 дворов и общественных пространств, а также высадить порядка 1 млн зеленых насаждений", – добавил Женис Касымбек.

Согласно данным Акорды, аким еще проинформировал о подготовке к предстоящему отопительному сезону.

К примеру, ввод первой очереди ТЭЦ-3, а также газовых станций "Туран" и "Юго-Восток" позволил увеличить тепловые мощности города на 30% – дополнительно 1100 Гкал в час.

В этом году планируется завершить вторую очередь станции "Туран", продолжится строительство станции "Тельмана", будет начато расширение ТЭЦ-2, а также проектирование газовой тепловой станции "Юго-Запад".

В заключительной части встречи президент дал ряд поручений по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к предстоящему отопительному периоду, налаживанию полноценной системы ливневой канализации столицы, решению проблем в сфере дорожной и транспортной инфраструктуры и благоустройству Астаны.

