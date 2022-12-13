Трагедия в Мангистау: эксперт назвал возможные мотивы убийства детей отцом семейства

В Мангистауской области произошла трагедия: отец семейства повесил троих своих детей и покончил с собой. Корреспондент Zakon.kz обратился к психоаналитику Александру Скуртулу, чтобы получить разъяснение о том, что могло подтолкнуть человека к такому страшному поступку.

Сегодня казахстанцев шокировало известие о том, что в Западном Казахстане глава семьи убил своих троих детей восьми, четырех лет и десяти месяцев методом повешения, а затем совершил суицид. Прежде он записал аудиосообщение, которое отправил своей супруге. В нем он заявил, что "собирается умереть и вместе с собой заберет своих детей".



По предварительной информации следователей, это чудовищное преступление могло быть совершено на почве семейного конфликта – супруги собирались развестись. При этом семья была самая обычная, муж и жена имели постоянные места работы.

По мнению казахстанского психолога-психоаналитика и личного консультанта Александра Скуртула, в такой ситуации остается под большим вопросом нормальное психическое здоровье. Специалист допускает, что у человека, скорее всего, случился сильнейший психоз с острым нарушением восприятия реальности.

"В большинстве случаев психозы провоцируются как раз конфликтами в отношениях с самыми близкими людьми. По сути, чем сильнее "нарушен" человек психически, тем более тяжелые складываются взаимоотношения с родителями и партнерами, а эти личности наиболее важны для его психической жизни. Оттого он острее и неожиданней реагирует на разрыв контакта с ними. Многие из таких людей очень созависимы". Психоаналитик Александр Скуртул

Также эксперт отметил, что самоубийство, с точки зрения глубинной психологии поступка, совершается не для себя, а чаще для причинения вреда другому, как правило, близкому человеку, для своего рода отмщения.

"Ведь, по мнению психически уязвимых и порой нездоровых людей, другой будет винить себя, будет сожалеть и страдать, что именно из-за него погиб человек. И если придерживаться версии острой созависимости и разрыва отношений, то муж ощутил настолько мощную ярость в адрес жены, что важнее всего ему стало причинение ответной боли. Опять же, психотические люди менее эмпатичные и более импульсивные. Так что, для него отношения с супругой = его собственная жизнь, где уход от него подобен смерти. Месть жене, лишающей его жизни, в одну минуту оказалась важнее собственной жизни и жизни их детей", – пояснил психолог.

Как уточнил специалист, в момент потери супруга у таких людей теряется весь смысл жизни и появляется желание только уничтожить близкого: и натурально, и внутри себя. А смерть детей, которых жена бескрайне любит – способ причинить объекту боли еще большие страдания.

Кроме того, по мнению Александра, такой поступок можно объяснить и сильными маниакальными, нарциссическими и обсессивными чертами характера. Нарциссическому человеку очень сложно расставаться. Они не способны перенести утрату и расставания. Такой страшный поступок, как убиение детей, для них является способом передать "невыносимое чувство покинутости" своей супруге и причине его страданий.



Психолог объяснил, что обычно подобную созависимость можно заметить на ранних этапах отношений.

"К сожалению, в культуре и искусстве подобная связь весьма романтизируется и идеализируется, снимаются фильмы, пишутся художественные шедевры, в театрах снимаются животрепещущие спектакли. Но даже в подростковом возрасте любовная связь не должна доводить до суицида, а вот патологическая связь и характерологические аномалии – могут. В зрелом же возрасте подобные реакции точно являются показателем нарушенности, которую необходимо корректировать в психотерапии. В общем, все то, что в культуре имеет оттенки безумно сильной любви, доводящей людей до сумасшедших поступков – это симптомы ментальных расстройств и болезней". Александр Скуртул

Аналогичную созависимость, продолжил специалист, можно распознать на ранних этапах как раз по очень сильной "любви", сильной связи, невозможности переживать расставания с партнером, пугающей увлеченности, стремлению к слиянию, мощной ревности, желанию контролировать партнера и многим другим подобным признакам.

"Конечно, не каждая такая связь является патологической, но все же, она уже может считаться тревожным индикатором созависимой структуры характера. И уже в этот момент важно обратить внимание на личность и порекомендовать психодиагностику, желательно начать работать с психологом в направлении развития самодостаточности, декомпенсации важности фигуры "объекта любви", развития автономности своего "Я". Александр Скуртул

Кроме того, по мнению Александра, если окажется, что мужчина находился при совершении преступления в алкогольном или наркотическом опьянении, это состояние не объясняет причину совершения поступка, а является лишь следствием его психологических проблем.

"Подтолкнуть на такое могут только психические и психологические причины. Наркотики и другие вещества не могут быть тем рычагом. Это такое же следствие этих психологических проблем, а не фактор, который натолкнул на такой шаг. Поэтому грешить на какие-то внешние факторы неправильно. Все гораздо глубиннее и сложнее. В Казахстане очень большой процент суицидов и преступлений. Это говорит о том, что в стране нужно взращивать психологическую экологию и психогигиену. Делать более доступной для людей терапию у квалифицированных специалистов!" Александр Скуртул

11 декабря полицией Мангистауской области обнаружены тела четырех жителей Западного Казахстана с признаками смерти путем повешения – мужчины 38 лет и его троих детей.

По данным МВД РК, данный факт зарегистрирован в ЕРДР ОП Мунайлинского района по ст. 99 ч. 2 УК РК, иная информация в интересах следствия не разглашается, заключили стражи порядка.



