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Законодательство РК

Мужчина повесил троих детей и повесился сам в Мангистауской области

Мужчина повесил троих детей и повесился сам в Мангистауской области Фото: flickr
На западе Казахстана в Мунайлинском районе 11 декабря были обнаружены четыре трупа с признаками асфиксии, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции, самоповешенными обнаружены мужчина 38 лет, а также дети восьми лет, четырех лет и десяти месяцев. 

В пресс-службе ДП уточнили, что была найдена запись, отправленная супруге, в которой мужчина заявляет о своем намерении умереть и забрать с собой своих детей.  

"Инцидент произошел на почве семейного конфликта, указанные лица собирались развестись. Оба супруга имели постоянное место работы", – сказано в публикации.

Факт, добавили в полиции, зарегистрирован в ЕРДР ОП Мунайлинского района по ст. 99 ч. 2 УК РК.

Иная информация в интересах следствия не разглашается, заключили стражи порядка.

13 декабря в Талдыкоргане мужчина покончил с собой в собственном автомобиле.

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Анастасия Московчук
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