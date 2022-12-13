Мужчина повесил троих детей и повесился сам в Мангистауской области

На западе Казахстана в Мунайлинском районе 11 декабря были обнаружены четыре трупа с признаками асфиксии, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции, самоповешенными обнаружены мужчина 38 лет, а также дети восьми лет, четырех лет и десяти месяцев.

В пресс-службе ДП уточнили, что была найдена запись, отправленная супруге, в которой мужчина заявляет о своем намерении умереть и забрать с собой своих детей.

"Инцидент произошел на почве семейного конфликта, указанные лица собирались развестись. Оба супруга имели постоянное место работы", – сказано в публикации.

Факт, добавили в полиции, зарегистрирован в ЕРДР ОП Мунайлинского района по ст. 99 ч. 2 УК РК.

Иная информация в интересах следствия не разглашается, заключили стражи порядка.

13 декабря в Талдыкоргане мужчина покончил с собой в собственном автомобиле.