Россиянин о Казахстане: Это слишком прекрасное место, чудесная страна, чтобы просто так взять и уехать отсюда

После частичной мобилизации в России многие молодые россияне начали уезжать в Казахстан. На сегодня у нас находится почти 300 тыс. граждан РФ. Один из них – Артем - приехал с супругой и друзьями. В интервью журналисту Zakon.kz он поделился своими впечатлениями о Казахстане и казахстанцах.

По просьбе нашего собеседника его имя и другие персональные данные изменены.

– Артем, спасибо, что согласились на интервью. Хотелось бы поговорить с вами о причинах вашего приезда в Казахстан. Почему вы приняли такое решение, откуда прибыли, чем хотите здесь заняться, как к вам отнеслись на новом месте, что особенно вас впечатлило? Начнем?



– Я из Самары, никогда и никуда не уезжал оттуда, за исключением Санкт-Петербурга, где учился какое-то время. В Казахстан приехал с женой и друзьями после того, как у нас президентским указом объявили мобилизацию. Всего нас прибыло шесть человек: две семейные пары и двое холостяков.





Фото: Zakon.kz



– Сколько вам лет?

– 30. Никогда бы не подумал, что в мой юбилей будут какие-то боевые действия и я буду бежать, чтобы не участвовать в них. Как угодно представлял я себе эту дату, но только не так. Когда мы праздновали, конечно, старались изо всех сил веселиться, но веселья не получалось. Ты постоянно испытываешь дискомфорт в душе, постоянно переживаешь за происходящее и думаешь, что будет дальше, когда этому придет конец, не зацепит ли это тебя и твоих близких, хотя это по полной бьет и по твоим друзьям из Украины.

– Чем вы занимались в Самаре?

– По образованию я программист. Проработав какое-то время по специальности, стал 3D моделлером, мне эта работа больше понравилась, здесь я больше нашел себя.

– Когда вы приехали в Казахстан, как добирались, были ли трудности на вашем пути?

– Приехали 23 сентября. За два дня до этого, 21 сентября, наш президент объявил частичную мобилизацию. Я ждал этого еще 20 числа, весь день слушал новости. Говорили, что он хочет сделать какое-то срочное объявление, а такое редко бывает, но отложили и на следующий день только дали. Мне стали звонить друзья и говорить: "Слышал, мобилизацию объявили?".

Мы до последнего надеялись, что этого не будет, что президент, может быть, скажет, что это была плохая идея, и откажется от нее. Во всяком случае, надеялись, что не будет объявлять до своего переизбрания или хотя бы до новогодних праздников. Но, к сожалению, произошло то, что произошло. Его указ дал нам пинка.

Я сразу сел за компьютер и стал изучать, куда можно поехать. Узнал, что в Казахстан, оказывается, можно ехать без загранпаспорта, так как мы с Казахстаном находимся в Таможенном союзе и границу можно пересечь с российским паспортом. Но Казахстан я выбрал не только из-за этого. Честно говоря, подспудно я готовился к отъезду в Казахстан еще в начале года. Говорил супруге: "Давай собираться, будем переезжать, скорее всего, в Казахстан". Это было еще до Украины.

– То есть вы хотели переехать в Казахстан на случай спецоперации в Украине?

– Не только из-за этого. Мы давно уже планировали уехать из России, потому что жизнь там стала настолько плохой, что невозможно уже дальше терпеть. Ситуация с годами становится все хуже и хуже, особенно это было видно во время пандемии, которая вскрыла все наши проблемы. Стало понятно, что гаснет свет. Говорят же, самая темная ночь – перед рассветом. Вот оно и начало ощущаться. Я понял, что будет только хуже, и сказал другу, который в тот момент раздумывал, уезжать из России или нет: "Езжай, через полгода здесь вообще будет трудно", и они с женой быстро собрались и уехали в Турцию. И мы тоже стали думать.

В общем, звоню друзьям и говорю: "Быстро собираемся, у нас нет времени, берем только самое необходимое". У меня жена в один день уволилась с работы. Мы встретились дома у друга и всю ночь собирались, не спали. У нас у всех было огромное количество вещей. У меня большой компьютер, без которого никак не обойтись, там у меня вся работа и мне нужны большие мощности. У друзей-программистов то же самое.

Казахский таксист спас нам жизнь

Под утро стали искать машину, чтобы доехать до границы. Кто-то скинул супруге контакты таксиста из Казахстана, который может нас отвезти. Он приехал на большой машине, звали его Сарем. Это было наше первое знакомство с казахами. Сарем нам очень понравился, это хороший, замечательный человек, он спас нам жизнь.

Конечно, мы сильно переживали. Сначала хотели поехать ближайшим путем через Самару, там два погранпункта. На одном только днем пропускали, на другом – только пеших. Мы постоянно мониторили в соцсетях отзывы россиян, которые проходили границу, и все время были на нервах. На границе все было заполнено, переполнено, и мы поехали через Оренбург, надеясь, что у них на КПП более свободно, но и там уже образовалась очередь.

Мы были в панике, а тут еще в чатах пошли сообщения кремлевских ботов, что наши приграничные военкоматы запретили выезжать. Понимаем, что взбросы, но все равно переживали. Говорим Сарему: "Тут всякое пишут в соцсетях, наверное, не сможем выехать". Он выслушал нас, потом кому-то позвонил и говорит: "Быстро садитесь в машину, закройте двери и не выходите". Он виртуозно вел машину, ловко объезжал огромные вереницы автотранспорта и встраивался впереди.

На границе нас встретил какой-то человек и говорит: "Чтобы драки не было, не вылезайте из машины, мы быстренько проедем". Таким образом, мы пересекли границу и облегченно вздохнули. Оттуда началось наше путешествие в Казахстан. Казахстанские пограничники встретили нас доброжелательно. Открытые, приветливые, не такие угрюмые, как российские, у которых прямо на лицах виднелась какая-то жизненная боль.

– Оттуда вы приехали сразу в Алматы?



– Нет, сначала поехали в город Аксай, подальше от Уральска, потому что там в тот момент был огромный наплыв россиян, и негде было остановиться, все было занято. Мы искали квартиру, гостиницу, но ничего не нашли, и пошли ночевать на вокзал. И тут мы второй раз встретили казахстанское гостеприимство.

На кассе сидела женщина. Ночь. Она подходит к нам и сама открывает нам туалет. Потом нашла нам квартиру по более приемлемой цене, и мы поехали туда. Это было просто восхитительно, это настоящее гражданское общество, когда люди помогают друг другу.

Я такого в России не помню. У нас могут помогать только друзьям, знакомым, но чтобы помогали незнакомцам, доверились им – такого не помню. На квартире нас встретил абсолютно незнакомый нам человек и пустил нас пожить, и что удивительно – бесплатно, не стал брать с нас денег.

То, что я увидел в Казахстане, я даже вообразить себе не мог

Таким образом, мы пересекли границу 23 сентября и почти два месяца жили в Аксае. Там мы как будто попали в другой мир. Все спокойно, детишки сидят в песочке и играют. Меняются крыши на домах, везде хорошая дорога, асфальт. Даже в нашем миллионном городе Самаре дороги плохие, а тут асфальт.

По прибытии в Аксай мы пошли отмечаться в миграционную службу и здесь к нам тоже отнеслись участливо. Вот честно, я не помню такого в своей жизни, чтобы ко мне совершенно незнакомые люди так относились. Может, когда я был маленьким мальчиком, было такое, но, начиная с подросткового возраста, не было.

Я бы очень хотел, чтобы гражданское общество в Казахстане оставалось таким, чтобы ваша страна процветала, потому что здесь чудесные, отзывчивые люди, и они достойны хорошей жизни. То, что я увидел в Казахстане, я даже вообразить себе не мог. Я недооценивал Казахстан и всегда поверхностно смотрел на вашу страну и не знал, что здесь такие люди и такой высокий уровень общества.

– Почему вы не остались в Аксае, а решили ехать в Алматы?

– В Аксае можно было бы остаться, там действительно классно и работа есть, много работы, но зарплата нас не устроила. К сожалению, в казахстанских регионах маленькая зарплата, и это огорчительно. По этой причине мы решили уехать в Алматы или Астану, но в Астане, сказали, холодно зимой, а нам и в России надоел холод, и мы выбрали Алматы.

Приехали сюда 20 ноября. Ехали на поезде двое суток. Алматинские проводники тоже произвели очень хорошее впечатление, на протяжении всего пути мы чувствовали с их стороны дружелюбие и радушие.

Глядя в окно на бескрайние степи, я поймал себя на мысли, насколько степь пугающая штука.

– Интересное ощущение... Что вас испугало?

– Степь сродни океану, когда ты смотришь во все стороны и везде одно и то же, и ты не видишь берега и не знаешь, куда плыть. Это страшно.

В Алматы мы сняли квартиру по 20 тысяч тенге в сутки и прожили там три дня. Конечно, для нас это было дорого, и мы решили найти более дешевое жилье. Я практически не спал, не ел, а сидел и обзванивал всех, кто мог помочь с квартирой, и, наконец, нам повезло, мы нашли 4-комнатную хрущевку в старой части Алматы.

– За сколько?

– Мы за нее не платим, а договорились с хозяином, что приведем квартиру в порядок, а то предыдущие квартиранты практически все сломали и испортили.

– Так на сколько вы приехали к нам? Вы хотите здесь остаться или уехать, когда все образумится?



– Хотим остаться, и как можно дольше, минимум на год. Как я уже сказал, у вас прекрасная страна.

– Чем планируете здесь заняться?

– Мы сделали визаран и теперь ищем работу. Если найдем, то по закону можем находиться здесь до тех пор, пока будет действовать трудовой договор. Именно трудовой договор составляет важную часть РВП – разрешение на временное проживание. Срок трудового договора и будет сроком проживания в Казахстане, он может продлеваться вместе с договором, поэтому нам надо быстрее найти работу.

К сожалению, в последнее время не только в Казахстане, но и в мире мало реагируют на резюме от русских – такая вот печальная доля на нас выпала. Но мы не отчаиваемся. Среди нас два человека – повара, они найдут работу, жена моя – мастер ногтевого сервиса, тоже найдет. Остаемся я и два программиста. Думаю, мы тоже трудоустроимся, ведь наша специальность везде востребована.

– Ваши друзья тоже хотят остаться в Казахстане?

- Конечно.

Судьба нам дала второй шанс

– Что будете делать, если не найдете работу?

– Мы такой вариант даже не рассматриваем, мы для себя уяснили одну вещь: судьба нам дала второй шанс. Мы хотели у себя в России как-то сформироваться и выйти на открытый рынок, но там это невероятно тяжело сделать. Сейчас в Казахстане у нас появился второй шанс.

Мы все время сидим на счетчике кончающихся денег и во всем себя ограничиваем, экономим буквально на всем, ничего лишнего не покупаем. Мы знали, что надо откладывать на отъезд, и копили, как могли, но наша подушка безопасности не бесконечна и нам в любом случае нужно искать работу. Сейчас обустраиваем жилище, обзваниваем провайдеров и пытаемся обеспечить себе доступный хороший интернет, нам его для работы надо очень много. Конечно, мы можем экономить интернет, но полноценно работать при этом будет сложно.

Один из наших друзей работает на удаленке, и с ним сложнее всего будет, потому что ему надо искать аналогичную работу в Алматы, чтобы здесь остаться. И это больше всего нас беспокоит, ведь иначе ему придется уехать или заново оформлять визаран.

Если бы в Казахстане в этом плане решили проблему с россиянами, было бы замечательно. Например, ввели бы налог по договору ГПХ, чтобы человек, уплатив его, мог спокойно работать и приносить денежку в экономику Казахстана. Это было бы очень хорошее решение, потому что три миграционных месяца, которые остаются для тех, кто удаленно работает в другой стране, вызывают большой дискомфорт. В Алматы, наверное, сейчас много людей, которые хотели бы здесь остаться. Казахстан слишком прекрасное место, чудесная страна, чтобы просто так взять и уехать отсюда. Тем более что особо некуда уезжать.

У вас обновленное общество и именно на нем держится привлекательность страны. Главное, здесь есть прекрасные человеческие отношения. Знаете, я человек не религиозный и меня всегда настораживали мусульманские страны. А в Казахстане все это так красиво, гармонично существует, что у меня сразу пропало чувство страха и сейчас мне, наоборот, комфортно здесь. Люди везде относятся к тебе уважительно, приветливо, хоть в такси, хоть в автобусе, хоть на улице.

– В Казахстане 18 конфессий, ведущие религии – ислам и православие, у нас светская страна.



– Понятно и все же... Вы знаете, я всю жизнь слушал о каком-то русском гостеприимстве. Но, сравнивая с Казахстаном, не могу понять, о каком гостеприимстве идет речь. Я, например, не помню, когда в последний раз ко мне домой приходили гости. Конечно, я приму гостей, если они придут ко мне, но дело в том, что по гостям у нас никто не ходит. У вас ходят.

Где есть человечность, там люди не пропадают, а Казахстан полон человечности

И еще я обратил внимание, что в Алматы во дворах много красивых обустроенных детских площадок, даже возле хрущевских домов. Это говорит о том, что люди здесь живут и считают это место своим, кто-то за него борется, кто-то за ним следит, строит качели. Если взять Россию, там у нас все дворы убитые, все развалено. Такое ощущение, как будто там жизни нет, люди из дома не выходят. Может, это мелочи, и вы к ним привыкли и не замечаете, но для нас это не мелочи, мы видим это, замечаем.

Если у нас кто-то придет к тебе и начнет ломиться в квартиру, взломает дверь и будет бить или тащить куда-то, никто не выйдет и не придет на помощь. А у вас придут. Поэтому мне очень нравится в Казахстане, в Алматы, здесь чувствуются жизнь и человеческие отношения. Внушают уважение ваш президент, его политика. Надеюсь, за семь лет правления он сделает для своей страны очень многое.

– Артем, у вас кто-нибудь остался в России?

– Родители и старший брат. Они не разделяют мое мнение относительно происходящей у нас в России ситуации. Брат наивно полагает, что его в армию не заберут, что у него, как у программиста, бронь. Я ему сказал: "Тебя это не спасет. Попадешь в военкомат и все, тебя не отпустят. Не хочешь в армию – скрывайся, не бери повестку, не ходи никуда". Лучше лишний раз заплатить штраф, но не попадаться туда, если ты не хочешь быть убийцей.

– Вам рано или поздно придется возвращаться в Россию. Как вы объясните там свое бегство от мобилизации?



– Я в Россию больше не вернусь. Единственное, что меня там удерживало и о чем я сейчас вспоминаю, – природа. Вы не представляете, какие у нас там красивые места...

– Вы встречаетесь здесь со своими российскими земляками?

– Периодически натыкаемся на них где-нибудь на улице, но специально не встречаемся, у нас очень много дел, времени совсем нет.

– Артем, хотите еще что-нибудь сказать?

- Некоторые сочувствующие нам люди переживают за нас. Хотел бы сказать им: не переживайте. Где есть человечность, там люди не пропадают. А Казахстан полон человечности, и мы тоже не звери.