Энди Серкис о Казахстане: Чем больше я узнаю, тем больше впечатлений получаю

Голливудский актер и режиссер Энди Серкис в эксклюзивном интервью Zakon.kz поделился своими впечатлениями от визита в Казахстан. Главный хедлайнер фестиваля Comic Con Astana 2025 также рассказал о своей карьере и признался, что в будущем хотел бы создать фильм в тюркском сеттинге.

– Энди, как вам Казахстан? Понравилась Астана?

– Да, конечно. За последние 25 лет страна сильно изменилась – это удивительно, это ошеломляет, и что больше всего меня поражает, так это уважение, которое все испытывают друг к другу, готовность принимать различия друг друга, разные этнические группы и культуры, а также грядущие перемены, вместе взятые.

– Вы уже пробовали что-нибудь из наших местных блюд? Что вам понравилось больше всего?

– Насчет еды – я не ем мясо. И поэтому мы побывали во множестве различных рыбных ресторанов, и еда там была исключительной: ни с чем не сравнимые, действительно очень красивые суши, рыбные блюда и салаты. И знаете, качество действительно замечательное.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

– Кроме актерской игры, вы известны как режиссер и продюсер. Что послужило для вас толчком к этому? И какой ваш главный совет молодым креативным людям, которые хотят двигаться дальше, начать снимать фильмы самостоятельно?

– До того, как я стал актером, я изучал изобразительное искусство и не собирался становиться актером. Когда я был маленьким, мне хотелось рисовать и мастерить разные вещи, скульптуры и так далее, а потом в молодости я занялся кинопроизводством, созданием короткометражных фильмов и анимации. Потому что у меня всегда был интерес к визуальной передаче историй.

В колледже и университете я занялся живописью. Но потом у меня появилась возможность поработать на факультете театроведения, и я начал создавать декорации и реквизит для спектаклей, для живых выступлений в театре, а затем я начал сниматься. Так что для меня не было шоком, когда я понял, что хочу режиссировать истории, а не просто играть в них персонажей.

У меня трое детей, и все они актеры, и им, и всем тем, кто стоит в начале карьеры, я бы посоветовал не бояться делать первые шаги. Если у вас есть идея истории, которую вы хотите рассказать, если вы можете снять короткометражный фильм за десять минут и рассказать эту историю ясно, интересно, достоверно и в своем собственном визуальном стиле, – это здорово. Затем вы можете сделать это с художественным фильмом, потому что гораздо сложнее снять короткометражный фильм, в котором нужно рассказать целую историю за короткий промежуток времени. Поэтому на этапе написания короткометражного фильма требуется очень тонкая проработка деталей.

Но, я думаю, то, что в первую очередь должен сделать любой начинающий молодой режиссер, – увлечься историей, которую он хочет рассказать. Записать ее на бумаге, а затем начать представлять, как это будет происходить.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

– Вам было бы интересно изобразить историю, уходящую корнями в тюркскую мифологию или мифологию кочевников и культуру Центральной Азии? Могли бы вы представить, что однажды будете снимать что-то в Казахстане?

– Безусловно, чем больше я узнаю о Казахстане, тем больше впечатлений получаю. Я имею в виду, что пробыл здесь совсем недолго, но уже понял, что эта страна может многое предложить для кинопроизводства, для кинематографистов, которые хотят исследовать эпические сюжеты, и особенно те пейзажи, которые доступны здесь.

Степи, горы, реки, разнообразная геология и типографика местности – все это так много дает режиссеру. И конечно, в плане постпродакшена здесь так много всего, все очень прогрессивно с точки зрения того, чего достигла эта страна в плане постпродакшн. Так что я бы хотел найти сюжет, который можно было бы снять здесь. Я действительно хочу больше узнать о стране и увидеть ее своими глазами.

– Что для вас более эмоционально затратно: работать в костюме захвата движения или играть традиционную роль перед камерой?

– Что касается меня, то я никогда по-настоящему не проводил различия между съемкой спектакля и обычной актерской игрой, ношением костюма и грима, а также обычными съемками, все дело в характере. Все дело в том, чтобы найти суть персонажа, а его суть в том, каков он в эмоциональном, психологическом, физическом и вокальном плане. Так что подход у меня один и тот же, будь то традиционная роль на экране или роль, снятая в исполнении.

Например, если вы играете какое-то существо или животное, например, шимпанзе, вы знаете, что вам нужно провести исследование того, как это существо двигается и ведет себя, и всего, что связано с созданием такого персонажа. Но это не просто копирование того, как двигается животное. Это то, что бьется у вас внутри, каков интеллект и темперамент персонажа и как он соотносится с другими персонажами истории. Речь идет скорее о создании персонажа, чем о копировании физических движений.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

– Фанатам очень понравилось, как вы читали "Сильмариллион". Некоторые даже называли это мастер-классами по сюжетной линии. Как вы относитесь к озвучиванию аудиокниг и чем оно отличается от работы на съемочной площадке?

– Мне нравится читать, и у меня была возможность прочитать трилогию "Хоббит" и "Властелин колец", а затем "Сильмариллион". Я считаю, люди недооценивают чтение аудиокниг и думают, что это чем-то отличается от актерской игры, но это не так. Это тот же самый процесс, особенно когда там очень много персонажей. Например, во "Властелине колец" 127 персонажей, так что в определенной степени это актерская игра, ты играешь все эти роли и эмоционально соединяешь их между собой. Это требует большого актерского мастерства. Вы должны использовать все свое воображение, чтобы создать историю, чтобы по-настоящему донести ее до аудитории.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Фестиваль Comic Con Astana 2025 – крупнейший фестиваль поп-культуры в Центральной Азии. В этом году фестиваль впервые собрал сразу трех голливудских звезд. В их числе Энди Серкис – британский актер и режиссер, новатор motion capture ("Властелин колец", "Планета обезьян", "Звездные войны", "Бэтмен"), Эсай Моралес – звезда Голливуда с 40-летней карьерой ("Озарк", "Титаны", "Миссия невыполнима", "Ла Бамба"), актер и мастер боевых искусств Скотт Эдкинс (серия фильмов "Неоспоримый", "Джон Уик 4", "Доктор Стрэндж", "Ип Ман 4").

Как прошел фестиваль Comic Con Astana в 2024 году, можно прочитать здесь.