Ледяной поток снес ограждение на реке Есентай в Алматы
Фото: facebook.com/Сауле Кобжанова
Алматинцы стали очевидцами, как поток воды с глыбами льда в реке Есентай снес металлическое ограждение. Специалисты объяснили, что стало причиной инцидента, сообщает Zakon.kz.
В соцсетях жители мегаполиса опубликовали видео, на котором запечатлено опасное скопление льда, с огромной скоростью несущееся вниз по течению.
Фото: facebook.com / Сауле Кобжанова
Такое неспокойное и пугающее состояние русла реки прокомментировали в Управлении экологии и окружающей среды города.
"Из-за перепадов температуры воздуха зафиксирован сход льда на набережной реки Есентай, который снес ограждение. Сотрудниками Управления экологии и окружающей среды города совместно с районным акиматом, Департаментом ЧС и Службой спасения принимаются оперативные меры по очистке и восстановлению территории", – разъяснили в ведомстве.
Там же добавили, что в настоящее время вода проходит по руслу реки беспрепятственно, опасности нет.
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