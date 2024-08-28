В Алматы начали строить каскадную систему на реке Есентай

На реке Есентай в Алматы начали строить каскадную систему для защиты от ледяных глыб, сообщает Zakon.kz.

Новая конструкция снизит скорость водного потока и предотвратит повреждения, вызванные ледяными глыбами. Конструкция поможет замедлить поток воды и удержать ледяные глыбы, угрожающие мостам и другим инженерным сооружениям вдоль реки. Строительные работы начались после того, как лед на реке стремительно сошел во время декабрьской оттепели, повредив мост, передает 24kz.

"У нас в 2022, 2023 годах в декабре на реке Есентай произошел шугоход, который повлек за собой повреждения. В связи с этим было принято решение о том, чтобы в текущем году провести работу именно по системе каскадов, которые будут уже собой замедлять и контролировать случаи, если будут ледяные массы," – рассказал заместитель акима Медеуского района Азат Какетаев.

Перед началом подготовительных работ все материалы для строительства каскадов прошли экспертизу, отметил начальник участка Нурлан Муздыбаев.

"Разработаны у нас шпоры, каскады, донные каскады, а также гибкие барьеры для сдерживания вот этой ледовой водной массы. Вся вода будет проходить, а задерживаться будет и лед, и большая масса камней. Естественно, после этого здесь все будет очищаться. Специальные заезды разработаны уже после нашей работы законченной, будет каждый год очищаться". Начальник строительного участка Нурлан Муздыбаев





Подготовительные работы начались с копки котлована, где будет установлен первый каскад. Временное отвлечение речной воды осуществляется через специальный лоток. На мосту по улице Оспанова также возведут дополнительный барьер для сбора льда и мусора. Строительство каскадной системы планируется завершить к концу ноября.

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