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Убийство младенца и матери в Акмолинской области – преступника задержали спустя 5 лет

Убийство младенца и матери в Акмолинской области Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Дело пятилетней давности раскрыла полиция Акмолинской области. Преступник убил в Атабасаре девятимесячного ребенка, а через 2 года и его мать. Затем исчез, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, все это время убийца скрывался в Татарстане, передает КТК.

29-летнего подозреваемого нашли в Казани. Он признался в убийствах. Убитый им младенец оказался его родной дочерью, а молодая женщина – гражданской женой.

Пять лет назад тело девятимесячной девочки случайно нашли в канализационном люке. Через два года тело женщины с 13 ножевыми убийца завернул в ковер и бросил на съемной квартире.

Известно, что мужчина является гражданином Российской Федерации. По фактам убийства ребенка и женщины, имевших место в 2018 и в 2020 году в городе Атбасаре, департаментом полиции были начаты два досудебных производства по статье 99 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Убийство". Материалы уголовного дела направлены в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для дальнейшего осуществления уголовного преследования. Представитель пресс-службы ДП Акмолинской области Асем Абдыкаримова

Убийца все это время находился в международном розыске. Мотивы такой жестокости пока неясны.

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Россия Акмолинская область Казань
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