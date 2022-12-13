Убийство младенца и матери в Акмолинской области – преступника задержали спустя 5 лет

Дело пятилетней давности раскрыла полиция Акмолинской области. Преступник убил в Атабасаре девятимесячного ребенка, а через 2 года и его мать. Затем исчез, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, все это время убийца скрывался в Татарстане, передает КТК.

29-летнего подозреваемого нашли в Казани. Он признался в убийствах. Убитый им младенец оказался его родной дочерью, а молодая женщина – гражданской женой.

Пять лет назад тело девятимесячной девочки случайно нашли в канализационном люке. Через два года тело женщины с 13 ножевыми убийца завернул в ковер и бросил на съемной квартире.

Известно, что мужчина является гражданином Российской Федерации. По фактам убийства ребенка и женщины, имевших место в 2018 и в 2020 году в городе Атбасаре, департаментом полиции были начаты два досудебных производства по статье 99 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Убийство". Материалы уголовного дела направлены в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для дальнейшего осуществления уголовного преследования. Представитель пресс-службы ДП Акмолинской области Асем Абдыкаримова

Убийца все это время находился в международном розыске. Мотивы такой жестокости пока неясны.

