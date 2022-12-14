Кардиолог развеял миф о нормальном артериальном давлении

Специалист утверждает, что к вопросу снижения артериального давления следует подходить индивидуально. И эти параметры могут различаться в зависимости от возраста человека, сообщает Zakon.kz.

Доктор медицинских наук, кардиолог, врач высшей квалификационной категории Айдар Шарафеев в интервью "Известиям" объяснил, что норма в 120 на 80 являются весьма условными.

Это правильно, но для тех сосудов, которых не коснулись возрастные изменения. С возрастом сосуды теряют эластичность, для них становится естественным повышение артериального давления на определенную величину, допустим до 130—135 мм рт. ст. Но существуют люди, которым комфортно артериальное давление 140, 150, 160, 180 мм, и им нельзя его снижать. Такая категория людей имеет выраженные атеросклеротические сужения сосудов. Доктор медицинских наук, кардиолог Айдар Шарафеев

Он пояснил, что это решение обусловлено необходимостью обеспечить полноценное кровоснабжение головного мозга, и попытки снизить показатели могут спровоцировать головокружение и даже ишемический инсульт.

Не менее опасно снижать повышенное давление до 120 на 80 миллиметров ртутного столба при выявленном у пациента значимом атеросклерозе артерий нижних конечностей. По словам Шарафеева, при наличии такой патологии низкое давление может спровоцировать риск нарушения кровоснабжения ног и развития некроза.

Доктор рекомендует каждому пациенту при высоком давлении сначала пройти обследование, выяснить причину его возникновения и исключить наличие стенозов.