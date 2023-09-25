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Какой уровень артериального давления является смертельно опасным

Назван смертельно опасный уровень артериального давления Фото: pixabay
Высокое артериальное давление продолжает оставаться серьезной медицинской проблемой. Повышенный уровень холестерина в организме — одна из главных причин. Опасный для жизни человека уровень артериального давления назвали эксперты, сообщает Zakon.kz.

Лекарства, диета, физическая активность и вес также оказывают влияние на уровень артериального давления. Стандартные нормы зависят от различных факторов (возраст, пол, раса, рост и общее состояние здоровья), пишет Рамблер.

Согласно экспертам, классификация выглядит следующим образом:

  • нормальное: 120/80;
  • повышенное: 120-129/80;
  • гипертония 1-й стадии: 130-139/80-89;
  • гипертония 2-й стадии: 140/90;
  • гипертонический криз: 180/120. При отсутствии лечения может привести к тяжелым последствиям.

Высокое давление может указывать на необходимость пересмотра рутины. Однако в случае тяжелых заболеваний или генетической предрасположенности попытки самостоятельно изменить стиль жизни могут быть недостаточными.

Имейте ввиду, что только врач может назначить лекарства для поддержания здоровья и уменьшения риска развития дополнительных проблем. 

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