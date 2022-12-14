Рыболовное судно три недели сидит на мели в Атырау

Судно с семью 7 тоннами рыбы на борту оказалось в ледяном плену в Атырау, сообщает Zakon.kz.

Корабль сел на мель всего в 6 километрах от берега, когда экипаж возвращался с рыбного промысла в море. Потом ударили морозы. Судно обездвижено уже три недели и, вероятно, сможет добраться до берега только весной, говорится в сюжете канала "КТК".



"Каждое утро мы колем лед вокруг корабля, иначе корпус может треснуть. Да, каждое утро здесь встречаем, бывает, ночью приходим. В те дни толщина льда была 5 сантиметров, сегодня – 3. Мороз немного отступает", - рассказал капитан корабля Иван Павлов.

Судно охраняют круглые сутки. По несколько часов вокруг него колют лед работники предприятия, что занимается ловлей рыбы в море, а ночью вода снова замерзает. Бизнесмен, которому принадлежит транспорт, надеется на благосклонность погоды. Примерная стоимость судна – 500 тысяч долларов.

Отмечается, что предприниматели не раз жаловались на мелководье и просили провести очистку устьев. Однако власти заявляют, что денег на работы по углублению дна каналов в областном бюджете нет.

"По реке Жайык нужно около 7 миллиардов, по реке Кигач – почти 11 миллиардов. По этому вопросу мы направили запросы в соответствующие органы, в профильное министерство". руководитель управления рыбного хозяйства Атырауской области Артур Садибекулы

12 декабря блогер из Актау опубликовал на своей странице в Instagram видео замерзающего Каспийского моря.