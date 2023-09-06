Акулы чуть не потопили судно с людьми в Австралии

Трех человек спасли от нападения акул в Австралии. Хищные рыбы напали на их судно и едва не отправили его на дно, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, двух россиян и гражданина Франции спасли от нападения акул в Коралловом море, в 835 км от австралийского города Кэрнс. Их катамаран сильно пострадал от нескольких атак хищных рыб.

Австралийское управление по безопасности на море (AMSA) организовало спасательную операцию утром 6 сентября после того, как ночью с катамарана поступил сигнал бедствия. Девятиметровое судно, которое шло в Кэрнс из карликового государства Вануату, получило сильные повреждения в результате нападения акул и могло пойти ко дну.

На место инцидента отправили спасательный вертолет, а также сообщили координаты катамарана проходившему поблизости судну под флагом Панамы. Панамское судно в итоге и спасло трех человек, сняв их с поврежденного плавсредства. В AMSA отметили, что россиян и француза спасло наличие на борту аварийного радиомаяка – без него пассажиры катамарана вполне могли не дождаться помощи и стать пищей для акул.

В начале августа акула укусила женщину на пляже в Нью-Йорке.