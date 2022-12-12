Видео замерзающего Каспийского моря опубликовали в Казнете
Фото: скриншот видео
Блогер из Актау Нуркен Тажибай на своей странице в Instagram 12 декабря 2022 года показал замерзающее Каспийское море, сообщает Zakon.kz.
С дрона актауский блогер запечатлел замерзающее побережье Каспия и его пернатых обитателей. На кадрах можно заметить, что побережье, откуда отошла вода, местами уже покрылось толстой коркой льда.
Подписчики Нуркена Тажибая были в восторге от ролика, поблагодарили и закидали его в комментариях смайликами в виде огонечков и сердечек:
- "Классно!"
- "Как красиво!"
- "Просто огонь!"
- "Прекрасные reels и чудесно подобрано музыкальное сопровождение!"
Ранее блогер из Актау Азамат Сарсенбаев опубликовал видео побережья Каспийского моря в Мангистауской области, которое частично покрылось льдом.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ