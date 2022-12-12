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Видео замерзающего Каспийского моря опубликовали в Казнете

Видео замерзающего Каспийского моря опубликовали в Казнете Фото: скриншот видео
Блогер из Актау Нуркен Тажибай на своей странице в Instagram 12 декабря 2022 года показал замерзающее Каспийское море, сообщает Zakon.kz.

С дрона актауский блогер запечатлел замерзающее побережье Каспия и его пернатых обитателей. На кадрах можно заметить, что побережье, откуда отошла вода, местами уже покрылось толстой коркой льда.

Подписчики Нуркена Тажибая были в восторге от ролика, поблагодарили и закидали его в комментариях смайликами в виде огонечков и сердечек:

  • "Классно!"
  • "Как красиво!"
  • "Просто огонь!"
  • "Прекрасные reels и чудесно подобрано музыкальное сопровождение!"

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