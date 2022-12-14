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Ученые разгадали загадку влияния зеленого цвета на ослабление боли

Ученые разгадали загадку влияния зеленого цвета на ослабление боли Фото: pixabay
Исследователи из Фуданьского университета и других научных организаций Китая выяснили, почему воздействие зеленого цвета помогает снизить уровень боли, сообщает Zakon.kz.

Чтобы больше узнать о том, как свет влияет на мозг, группа ученых изучила все части зрительной нервной системы мышей — от глаз до серого вещества, пишет Naked Science на основании статьи в журнале Science Translational Medicine.

Ученые начали с фоторецепторов палочек и колбочек на внешней сетчатке глаза. Они отключали каждый из этих рецепторов в разное время и проверяли, какие происходят изменения в ощущении боли. Экспериментаторы обнаружили, что нейронный путь к такому эффекту начинается с палочек и колбочек.

Затем ученые узнали, какие из клеток во внутренней части сетчатки, которые и получают сигналы от фоторецепторов, отвечают за связь с так называемым вентральным латеральным ядром в таламусе. Его  функция — помогать координации и планированию движений.

После этого ученые направляли в глаза мышей свет от разных цветов и устанавливали разницу. Выяснилось, что зеленый свет приводил к более интенсивной передаче сигналов гамма-аминомасляной кислоты, важнейшего тормозного нейромедиатора ЦНС. Это, в свою очередь, повышало экспрессию так называемого гена Penk, кодирующего белок со схожим названием — PENK. Данный белок — предшественник молекулы под названием ENK, которая активирует опиоидные рецепторы в мозге, что приводит к притуплению боли.

1 декабря сообщалось о том, что ученые выяснили, почему дети учатся лучше взрослых.

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