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Наука и технологии

Ученые раскрыли 30-летнюю загадку метеоритов

метеорит, космос, астрономия, , фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2025 17:30 Фото: pixabay
Исследователи из Университета Кобе выяснили, почему метеориты, содержащие углерод, выглядят так, будто подвергались более мягким ударам, чем их аналоги без углеродов, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что следы высокоскоростных столкновений просто унесло в космос благодаря горячим газам, образующимся при ударе. Это не только объясняет загадку, волновавшую ученых более 30 лет, но и открывает перспективы для будущей миссии по исследованию карликовой планеты Цереры. Работа опубликована в журнале Nature Communications.

Астробиологи и планетологи давно замечали, что в углеродосодержащих метеоритах меньше признаков ударной метаморфизации – изменений вещества под действием экстремального давления при столкновениях. Это выглядело так, будто эти метеориты двигались медленнее, хотя научных оснований для такой гипотезы не было.

Физик Косукэ Куросава заинтересовался этим феноменом. Он использовал двухступенчатую легкогазовую пушку, чтобы моделировать столкновения метеоритов и собрать газы, образующиеся при ударах, исключая помехи от самого оборудования. Эксперименты показали: при ударе в образцы, имитирующие углеродистые метеориты, происходят химические реакции с образованием горячих угарного и углекислого газов.

Взрыв, вызванный газами, может буквально выбросить сильно поврежденный материал метеорита в космос. Это объясняет, почему углеродистые метеориты выглядят менее поврежденными: их шрамы исчезают вместе с выброшенной породой. В то же время метеориты без углерода не подвергаются таким реакциям, и следы столкновений остаются на их поверхности.

Однако на крупных небесных телах вроде Цереры гравитация может быть достаточно сильной, чтобы вернуть выброшенный материал обратно на поверхность.

"Мы считаем, что поверхность Цереры может быть покрыта следами древних мощных ударов. Это делает ее отличной целью для следующей космической миссии", – добавил Куросава.

Ранее старший научный сотрудник отдела исследований солнечной системы Института астрономии РАН Марина Щербина рассказала о неизбежности падения гигантского метеорита на Землю.

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Андрей Дюсупов
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