Смаилов обсудил инвестиционные проекты с богатейшим человеком планеты

Премьер-министр РК Алихан Смаилов и президент компании Adani Group Гаутам Адани обсудили перспективы запуска различных инвестиционных проектов в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

По данным сайта primeminister.kz, Смаилов и Адани рассмотрели возможности реализации проектов в таких отраслях, как транспорт и логистика, энергетика, горно-металлургический комплекс, нефтехимия, сельское хозяйство и др.



Премьер-министр подчеркнул, что все эти направления являются приоритетными для экономики Казахстана, где видят высокий потенциал в сотрудничестве с Adani Group.

Смаилов добавил, что в Казахстане созданы благоприятные условия для запуска новых инвестиционных проектов и ведения предпринимательской деятельности. Вместе с тем, по его словам, правительство готово оказать всю необходимую поддержку для реализации проектов холдинга в Казахстане.

Гаутам Адани отметил, что Adani Group в первую очередь интересуют проекты по развитию гражданской авиации, нефтехимического сектора, транспортно-логистической инфраструктуры, возобновляемых источников энергии и производству "зеленого" водорода.

"Нас интересуют долгосрочные инвестиции, и мы хотели бы узнать, какие возможности у нас есть в Казахстане, какие проекты могут иметь для нас общий интерес. Мы настроены работать очень активно". Президент компании Adani Group Гаутам Адани

В пресс-службе премьер-министра пояснили, что Adani Group – индийский многонациональный конгломерат, основанный Гаутамом Адани в 1988 году. Группа компаний присутствует в 70 странах мира и владеет активами совокупной стоимостью 100 млрд долларов. Отмечается, что за годы своей деятельности конгломерат создал более 100 тысяч прямых и косвенных рабочих мест по всему миру.

Гаутам Адани является самым богатым человеком в Азии и третьим богатейшим человеком в мире с состоянием в 129 млрд долларов согласно журналу Bloomberg (136 млрд долларов согласно Forbes).



13 декабря Гаутама Адани принял Касым-Жомарт Токаев.

