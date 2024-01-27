Перспективы запуска новых проектов в Казахстане обсудил Алихан Смаилов с иностранными инвесторами

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с руководителями компаний Harmony Capital Strategy AMC, Citius Capital AG, Torkam Holding и Marsel Group., сообщает Zakon.kz.

Встреча прошла при участии руководителей центральных госорганов. Обсуждены вопросы реализации проектов в области строительства жилья и медицинских учреждений, развития возобновляемых источников энергии, улучшения транспортной инфраструктуры и т.д.

Алихан Смаилов подчеркнул, что правительство уделяет большое внимание совершенствованию делового климата в стране и открыто к новым инвестиционным инициативам.

"Мы приветствуем ваши намерения и инициативы в реализации проектов в Казахстане", — сказал премьер-министр.

В свою очередь глава делегации, основатель Harmony Capital Strategy AMC и гендиректор Citius Capital AG Каспар Вонлич отметил, что по планируемым проектам уже прошла определенная подготовительная работа.

"У нас были проведены рабочие встречи, мы несколько раз выезжали в регионы и считаем, что есть очень большой потенциал для финансирования инфраструктурных проектов в Казахстане", — сказал он.





Фото: primerminister.kz

По итогам встречи Алихан Смаилов поручил госорганам изучить и проработать все озвученные вопросы для дальнейшего развития сотрудничества с инвесторами.

