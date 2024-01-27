Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Перспективы запуска новых проектов в Казахстане обсудил Алихан Смаилов с иностранными инвесторами

Перспективы запуска новых проектов в Казахстане обсудил Алихан Смаилов с иностранными инвесторами Фото: primerminister.kz
Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с руководителями компаний Harmony Capital Strategy AMC, Citius Capital AG, Torkam Holding и Marsel Group., сообщает Zakon.kz.

Встреча прошла при участии руководителей центральных госорганов. Обсуждены вопросы реализации проектов в области строительства жилья и медицинских учреждений, развития возобновляемых источников энергии, улучшения транспортной инфраструктуры и т.д.

Алихан Смаилов подчеркнул, что правительство уделяет большое внимание совершенствованию делового климата в стране и открыто к новым инвестиционным инициативам.

"Мы приветствуем ваши намерения и инициативы в реализации проектов в Казахстане", — сказал премьер-министр.

В свою очередь глава делегации, основатель Harmony Capital Strategy AMC и гендиректор Citius Capital AG Каспар Вонлич отметил, что по планируемым проектам уже прошла определенная подготовительная работа.

"У нас были проведены рабочие встречи, мы несколько раз выезжали в регионы и считаем, что есть очень большой потенциал для финансирования инфраструктурных проектов в Казахстане", — сказал он.


Перспективы запуска новых проектов в Казахстане обсудил Алихан Смаилов с иностранными инвесторами

Фото: primerminister.kz

По итогам встречи Алихан Смаилов поручил госорганам изучить и проработать все озвученные вопросы для дальнейшего развития сотрудничества с инвесторами.

Читайте также

блокада Ленинграда
80 лет снятия блокады Ленинграда: офицеры ОДКБ почтили память погибших
Штормовое предупреждение по территории Казахстана на 28 января
землетрясение
В Алматы почувствовали землетрясение в 2 балла
Лариса Черненко
Правительство РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Нацбанк Казахстана выступил с важным обращением
Нацбанк Казахстана выступил с важным обращением
Уехавший в США Киркоров вышел на связь
Уехавший в США Киркоров вышел на связь
Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали сейсмологи Алматы
Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали сейсмологи Алматы
Миссия: какое предназначение по дате рождения
Миссия: какое предназначение по дате рождения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: