Глава Минфина: Монополисты передают в госсобственность 26 компаний

Заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании правительства 14 декабря рассказал о планах по демонополизации экономики, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ерулан Жамаубаев отметил, что в целях демонополизации экономики создана и функционирует специальная комиссия под руководством главы Кабмина.



По его словам, уже проведено 25 заседаний комиссии, по итогам которых выработаны критерии отбора объектов к передаче в госсобственность из числа ранее приватизированных и переданных в конкурентную среду.

"В сферах телекоммуникаций, железнодорожной инфраструктуры, экологии и гостиничного бизнеса приняты в госсобственность пакеты акций и доли участия в АО и ТОО, объекты недвижимости и деньги. Имущество в госсобственность принимается в порядке дарения – без финансовых затрат из бюджета. В процессе передачи в госсобственность еще 26 компаний в сфере транспорта и железнодорожной инфраструктуры. Работа в этом направлении будет усилена". Глава Минфина Ерулан Жамаубаев