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Законодательство РК

Глава Минфина: Монополисты передают в госсобственность 26 компаний

министр Фото: primeminister.kz
Заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании правительства 14 декабря рассказал о планах по демонополизации экономики, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ерулан Жамаубаев отметил, что в целях демонополизации экономики создана и функционирует специальная комиссия под руководством главы Кабмина.

По его словам, уже проведено 25 заседаний комиссии, по итогам которых выработаны критерии отбора объектов к передаче в госсобственность из числа ранее приватизированных и переданных в конкурентную среду.

"В сферах телекоммуникаций, железнодорожной инфраструктуры, экологии и гостиничного бизнеса приняты в госсобственность пакеты акций и доли участия в АО и ТОО, объекты недвижимости и деньги. Имущество в госсобственность принимается в порядке дарения – без финансовых затрат из бюджета. В процессе передачи в госсобственность еще 26 компаний в сфере транспорта и железнодорожной инфраструктуры. Работа в этом направлении будет усилена". Глава Минфина Ерулан Жамаубаев 
14 декабря глава Минфина рассказал, какие меры будут приниматься его ведомством для снижения уровня теневой экономики. 

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