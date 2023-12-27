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Законодательство РК

Глава Минфина призвал казахстанцев не паниковать

Глава Минфина призвал казахстанцев не паниковать Фото: пресс-служба МФ РК
Заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев в кулуарах Мажилиса 27 декабря 2023 года ответил на критику казахстанцев в адрес планов по введению всеобщего декларирования, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ерулан Жамаубаев напомнил, что платить налоги – это обязанность каждого гражданина.

"Это конституционная норма", – добавил он.

При этом министр отметил, что всеобщее декларирование помогает государству выявлять те резервы, которые не поступают в бюджет страны в виде налогов.

"Это дополнительные пенсионные и социальные отчисления, заработная плата, это как раз-таки нереализованные инвестиционные проекты. Поэтому я призываю граждан не паниковать. Я еще раз говорю – Комитет государственных доходов и Минфин не собираются какими-то репрессивными методами поступать. Мы только выполняем законные требования. Мы даем возможность всем тем лицам, которые даже ошибочно заполнили, дополнительно сдать декларации, никто не собирается сразу же их штрафовать. Наша задача – обелить рынок", – заявил глава Минфина.

После этого, заявил он, будут приниматься решения относительно налогообложения.

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