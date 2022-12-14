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В Минфине придумали, как снизить долю теневой экономики в Казахстане

В Минфине придумали, как снизить долю теневой экономики в Казахстане Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев на заседании правительства рассказал, какие меры будут приниматься его ведомством для снижения уровня теневой экономики, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ерулан Жамаубаев сообщил, что принимаются комплексные меры для достижения общей приоритетной задачи по снижению доли теневой экономики до уровня стран ОЭСР – 15% к ВВП в 2025 году. 

"Одним из ключевых инструментов остается полноценное функционирование Национальной системы прослеживаемости товаров. Для этого модифицируются действующие информационные системы и проводится широкая интеграция с базами данных госорганов и банков второго уровня. Налаживается информационный обмен в режиме онлайн с приграничными странами, с таможенными службами государств-членов ШОС и другими партнерами". Глава Минфина РК

Он уверен, что большое влияние на сокращение теневого оборота окажет увеличение объемов безналичных платежей и внедрение всеобщего декларирования доходов населения. А за счет дальнейшего совершенствования налогово-таможенного законодательства и администрирования, в том числе путем цифровизации, будут обеспечены дополнительные поступления в бюджет и созданы более благоприятные условия для ведения бизнеса.

Ранее на заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов пригрозил министрам отставкой.

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