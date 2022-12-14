Когда истекает срок уплаты налога на транспорт

Нужно ли оплатить налог на транспорт до 31 декабря? На этот и другие вопросы ответили в Департаменте государственных доходов по Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

В ДГД отметили, что ранее налог на транспортные средства действительно оплачивался до конца текущего календарного года. Но согласно внесенным в Налоговый кодекс изменениям в 2020 году сроки уплаты транспортного налога сдвинулись.

Так, за 2022 год автовладельцам необходимо оплатить налог на транспорт не позднее 1 апреля 2023 года. При этом сумма налога исчисляется за налоговый период в календарный год, то есть с 1 января по 31 декабря.

В ДГД также отметили, что налог на транспорт исчисляется за фактический период владения автомобилем, начиная с первого числа месяца, в котором приобретено право собственности, и до конца налогового периода или права собственности.



В случае продажи транспортного средства налог должен быть уплачен до снятия с регистрационного учета автомобиля.

Как узнать сумму налога и оплатить его

Уточнить сумму налога и оплатить его можно, воспользовавшись сервисом "Предстоящие платежи" бесплатного мобильного приложения "e-Salyq Azamat", при условии, если номер мобильного телефона был зарегистрирован по ИИН.

Также этой услугой можно воспользоваться на официальных порталах Комитета государственных доходов и Электронного правительства или посредством интернет-банкинга.

Если налог оплачивается через банки или банкоматы, необходимо знать:

Код бюджетной классификации (КБК) – для физических лиц 104402, для юридических – 104401.

Код назначения платежа (КНП) – 911, если начислены пени, то используется код 912.

Код налогового органа (КНО) – зависит от места учета транспортного средства.

Для оплаты налога на транспорт владельцам необходимо знать уникальный номер своего автомобиля – VIN-код, состоящий из 17 символов. Для легковых автомобилей VIN-кодом является номер кузова, а для грузовых – номер шасси. Данные указаны в техпаспорте.

Для расчета транспортного налога применяются основные показатели, указанные в Налоговом кодексе и законе о республиканском бюджете на соответствующие годы.

Ставка налога зависит:

для легковых автомобилей – от объема двигателя;

для грузовых – от грузоподъемности;

для автобуса – от количества посадочных мест;

для мотоциклов – от мощности двигателя.

Кто платит налог, если автомобиль продан по доверенности

Плательщиком налога является тот, на которого зарегистрировано право собственности.

Фактический пользователь имеет право оплатить от имени владельца налог за данный автомобиль, но ему понадобятся паспортные данные собственника. Для этого при покупке автомобиля сохраните копию удостоверения личности человека, на которого оформлена машина.

Если супруга оплатила налог за авто мужа, почему все равно "висит" долг

Плательщиком налога всегда является человек, на которого зарегистрировано право собственности. Поэтому, если супруги или другие родственники платят за транспорт другу друга, в реквизитах платежа необходимо указывать паспортные данные владельца автомашины, а не того, кто оплачивает налог.

Если автомобиль давно продан, почему в этом году на него пришел налог

Транспортный налог рассчитывается на основании сведений центральной базы данных Комитета административной полиции. Если автомобиль не был вовремя снят с регистрации, налог все равно будет начисляться.

Поэтому необходимо вовремя снимать транспортное средство с учета. Для этого необходимо обратиться в СпецЦОН или ЦОН, но налоговую задолженность до даты снятия с учета погасить все же придется.

Бывают также ситуации, когда казахстанцы оплачивают налог за последний год владения транспортным средством, хотя на самом деле они погашают задолженность за предшествующие периоды.

Таким образом, по факту оплачена налоговая задолженность за прошлые периоды, а налог за текущий год не уплачен. В этой связи на следующий год приходит сумма налога за фактический период владения транспортным средством до снятия его с учета, которую необходимо погасить, пояснили в департаменте.

Если автомобиль несколько лет числится в розыске, начисляется ли на него налог

Для освобождения от уплаты налога на транспорт, находящийся в угоне, необходимо предоставить в налоговые органы сведения, подтверждающие факт и дату возбуждения уголовного дела.

Исчисление налога прекращается с даты возбуждения уголовного дела и возобновляется с даты прекращения уголовного дела об угоне транспортного средства и его возврате.

Если автомобиль после ДТП находится в неисправном состоянии, оплачивается ли за него налог

Неисправный транспорт все равно состоит на регистрационном учете в органах дорожной полиции, поэтому налог на него необходимо оплачивать.

Для прекращения исполнения налогового обязательства по такому транспортному средству необходимо снять его с регистрационного учета.







