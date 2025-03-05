#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
499.74
525.23
5.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
499.74
525.23
5.6
Финансы

Срок уплаты налога на транспорт истекает 1 апреля: что важно знать

Автокредитование, автокредит, автострахование, страховка, покупка автомобиля , фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 10:32 Фото: freepik
В Казахстане 1 апреля 2025 года истекает срок уплаты налога на транспорт за 2024 год. В Департаменте госдоходов Алматы рассказали, что грозит неуплатившим налог, сообщает Zakon.kz.

"1 апреля текущего года истекает срок уплаты налога на транспорт с физических лиц за 2024 год. В случае неуплаты налога в срок за каждый день просрочки начисляется пеня", – сообщили в ДГД.

Сумму налога, которую предстоит уплатить, необходимо рассчитать самостоятельно с помощью калькулятора в мобильном приложении e-Salyq Azamat или на сайте Комитета государственных доходов.

После 15 марта автовладельцы получат предварительно рассчитанную сумму налога в виде PUSH-уведомлений в приложения банков второго уровня. Уплатить налог можно также с помощью приложений банков, а также через АО "Казпочта".

По данным департамента, в 2024 году в Алматы 456 тыс. человек владели 764 тыс. авто. По сравнению с 2023 годом их количество выросло на 7%, а совокупная сумма соответствующего налога – с 19,6 млрд до 21,9 млрд тенге.

Чем грозит неуплата налога

В случае несвоевременной уплаты налога налоговые органы применяют меры принудительного взыскания, а именно направляют уведомления о налоговой задолженности, выносят налоговые приказы о взыскании задолженности и направляют их частным судебным сполнителям (ЧСИ) для принудительного исполнения.

В свою очередь судебные исполнители будут применять меры в отношении должников, в том числе наложение ареста на имущество и банковские счета, а также ограничение выезда за пределы страны.

Также должники не смогут получить банковские услуги, открыть банковские счета, производить переводы, оформить кредит и т.д.

При возникновении вопросов по налогу на транспорт необходимо обратиться в Управление государственных доходов по месту жительства.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Поделиться новостью
Читайте также
Казахстан наращивает золотой запас на фоне глобальной нестабильности
Финансы
11:25, Сегодня
Казахстан наращивает золотой запас на фоне глобальной нестабильности
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 5 марта
Финансы
11:10, Сегодня
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 5 марта
Банк ЦентрКредит запускает проект Business-Aru для поддержки женского предпринимательства
Финансы
10:00, Сегодня
Банк ЦентрКредит запускает проект Business-Aru для поддержки женского предпринимательства
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: