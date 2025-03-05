Срок уплаты налога на транспорт истекает 1 апреля: что важно знать

В Казахстане 1 апреля 2025 года истекает срок уплаты налога на транспорт за 2024 год. В Департаменте госдоходов Алматы рассказали, что грозит неуплатившим налог, сообщает Zakon.kz.

"1 апреля текущего года истекает срок уплаты налога на транспорт с физических лиц за 2024 год. В случае неуплаты налога в срок за каждый день просрочки начисляется пеня", – сообщили в ДГД.

Сумму налога, которую предстоит уплатить, необходимо рассчитать самостоятельно с помощью калькулятора в мобильном приложении e-Salyq Azamat или на сайте Комитета государственных доходов.

После 15 марта автовладельцы получат предварительно рассчитанную сумму налога в виде PUSH-уведомлений в приложения банков второго уровня. Уплатить налог можно также с помощью приложений банков, а также через АО "Казпочта".

По данным департамента, в 2024 году в Алматы 456 тыс. человек владели 764 тыс. авто. По сравнению с 2023 годом их количество выросло на 7%, а совокупная сумма соответствующего налога – с 19,6 млрд до 21,9 млрд тенге.

Чем грозит неуплата налога

В случае несвоевременной уплаты налога налоговые органы применяют меры принудительного взыскания, а именно направляют уведомления о налоговой задолженности, выносят налоговые приказы о взыскании задолженности и направляют их частным судебным сполнителям (ЧСИ) для принудительного исполнения.

В свою очередь судебные исполнители будут применять меры в отношении должников, в том числе наложение ареста на имущество и банковские счета, а также ограничение выезда за пределы страны.

Также должники не смогут получить банковские услуги, открыть банковские счета, производить переводы, оформить кредит и т.д.

При возникновении вопросов по налогу на транспорт необходимо обратиться в Управление государственных доходов по месту жительства.